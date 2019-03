Projekt: Nachhaltig einkaufen mit der Göttinger Klima-Karte

Wie kann man klimaschonend einkaufen? Eine Antwort darauf soll die Göttinger Klima-Karte sein. Die wird am Montag, 1. April, in der Innenstadt vorgestellt.

Das Projekt „Klima shoppen – Göttingen genießt bewusst“ solle Konsumenten zeigen, wie ein Einkauf oder Restaurantbesuch klimafreundlich gestaltet werden kann, informiert die Energieagentur Region Göttingen.

Zu diesem Zweck kooperiert die Agentur mit der Stadt Göttingen, Pro City sowie Einzelhändlern und Gastronomen der Göttinger Innenstadt. Mit der Klima-Karte sollen Konsumenten für ihr klimafreundliches Verhalten anhand eines Bonus-Systems belohnt werden.

Die Karte soll am 1. April am Gänselieselbrunnen vorgestellt werden. Beginn ist um 13 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Infoveranstaltung im Alten Rathaus statt. Am verkaufsoffenen Sonntag am 7. April ist die Karte dann in den beteiligten Geschäften erhältlich.