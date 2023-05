Prozess: 46-Jähriger weist Überfall-Vorwürfe zurück

Von: Heidi Niemann

Teilen

Der Eingang zum Landgericht Göttingen: Dort muss sich ein 46-Jähriger verantworten. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Ein 46-Jähriger soll im Sommer 2022 eine Joggerin am Kiessee in Göttingen überfallen haben. Der Mann weist die Vorwürfe vor Gericht zurück.

Göttingen – Weil er im Juli 2022 nachts eine Joggerin am Göttinger Kiessee überfallen haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 46 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen, der bereits wegen diverser Delikte vorbestraft ist und zu der Zeit keinen festen Wohnsitz hatte, versuchte Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vor.

Vorfall zwischen Sandweg und Wehr

Demzufolge soll er am 6. Juli gegen 23.10 Uhr unvermittelt eine 25-jährige Frau zwischen Sandweg und dem Wehr an der Leine angegriffen haben, um sie zu vergewaltigen. Zuvor habe er die Joggerin mit dem Fahrrad überholt und sich dann in einem Gebüsch versteckt. Als sie sich näherte, sei er aus dem Gebüsch gesprungen und auf sie zugerannt.

Der 46-Jährige habe dann versucht, die Frau umzuwerfen, heißt es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft. Dabei habe er ihr mit einer Spielzeugpistole so heftig auf den Kopf geschlagen, dass sie Schmerzen und Schwellungen erlitt. Die Frau habe sich vehement mit Schubsen und Tritten gegen den überfallartigen Angriff gewehrt. Als der 46-Jährige zu Boden fiel, sei es ihr gelungen zu fliehen.

Fahndung der Polizei

Die Polizei hatte damals bis spät in die Nacht nach dem flüchtigen Täter gefahndet. Dabei waren neben mehreren Streifenwagen auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung blieb aber erfolglos.

Rund fünf Monate später brachte der 46-Jährige dann selbst die Polizei auf seine Spur, als er im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren vernommen wurde. Als sich der 46-Jährige bei dieser Vernehmung beiläufig danach erkundigte, ob denn die Polizei bezüglich des Überfalls auf eine Joggerin am Kiessee inzwischen den Täter gefasst habe, wurden die Beamten stutzig. Die Ermittler gingen der Sache nach und stellten fest, dass die Täterbeschreibung, die nach dem Vorfall am Kiessee veröffentlicht worden war, auf den 46-Jährigen passte.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Daraufhin erließ das Amtsgericht Göttingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen. Dieser wurde Mitte Dezember festgenommen. Anschließend kam er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf und dort in Untersuchungshaft. Einen Monat später wurde anstelle des Haftbefehls ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der 46-Jährige ist seitdem vorläufig in einer psychiatrischen Fachklinik in Wunstorf untergebracht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er zur Tatzeit an einer akuten Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis sowie einer schweren Suchterkrankung litt und schuldunfähig war. Da aufgrund seiner krankhaften seelischen Störung auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten seien, sei eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich.

Beschuldiger weist Vorwürfe zurück

Der Beschuldigte selbst wies zu Prozessbeginn alle Vorwürfe zurück. „Das ist erstunken und erlogen“, sagte er. Er habe die überfallene Frau, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt und in der Verhandlung anwesend war, nie zuvor gesehen. Der 46-Jährige bestätigte, ein Fahrrad besessen zu haben. Das habe er einem Kumpel für 10 Euro abgekauft. Er sei dann damit herumgefahren, „war‘n tolles Rad.“ Er habe auch eine Spielzeugpistole besessen, „weil ich die toll fand.“ Der Prozess wird fortgesetzt. (Heidi Niemann)