Prozess gegen Trio: Automatensprenger nehmen Geisel

Von: Heidi Niemann, Bernd Schlegel

Blick auf einen zerstörten Vorraum der Touristinformation in Torfhaus: Dort sollen die mutmaßlichen Täter einen Geldautomaten gesprengt haben. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. © Matthias Bein/dpa

In dieser Woche beginnt ein Prozess gegen drei mutmaßliche Automatensprenger. Sie sollen bei ihrer Flucht durch den Harz eine Frau als Geisel genommen haben.

Torfhaus/Herzberg – Sechs Monate nach einer Geldautomatensprengung im Harzer Tourismusort Torfhaus und einer anschließenden Geiselnahme beginnt in dieser Woche der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.

Ab Freitag, 7. Juli, müssen sich drei junge Männer aus den Niederlanden vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die Angeklagten – zwei von ihnen sind 19 Jahre alt, einer ist 21 – sollen am 14. Januar in Torfhaus gegen 2.50 Uhr nachts einen Geldautomaten gesprengt haben.

Flucht durch den Harz

Später sollen sie auf ihrer Flucht eine 68-jährige Frau aus Braunlage als Geisel genommen haben und mit ihr in deren Pkw geflüchtet sein. Um 9.36 Uhr stoppten Einsatzkräfte der Polizei das Fahrzeug auf der Bundesstraße 243 zwischen Herzberg und Osterode im Landkreis Göttingen und nahmen die drei Männer fest.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Raub und Freiheitsberaubung vor. Die Polizei hatten nach der Verhaftung der Geldautomatensprenger mitgeteilt, dass die von den Tätern als Geisel genommene Frau bei dem Einsatz unverletzt geblieben sei. In der Prozessankündigung des Landgerichts Braunschweig heißt es, dass die Zeugin durch die Tat sowohl körperliche als auch psychische Schäden davongetragen habe.

Kennzeichen entwendet

Den Ermittlungen zufolge sollen die Angeklagten mit einem gemieteten Auto aus den Niederlanden eingereist sein. Sie hätten zunächst ein Kennzeichen entwendet und an ihrem Fahrzeug angebracht und sich dann nach einem weiteren Zwischenaufenthalt zum Tatort in Torfhaus begeben.

Während einer der beiden 19-Jährigen im Fahrzeug wartete, hätten die anderen beiden Angeklagten die Eingangstür zum „Harz Welcome Center“ und den darin befindlichen Geldautomaten gesprengt. Laut Anklage sollen sie Bargeld und Geldkassetten im Gesamtwert von 121 745 Euro entwendet haben. Durch die Sprengung sei zudem ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden.

Hohes Tempo

Anschließend seien die Angeklagten mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort geflüchtet. In der Nähe von Braunlage seien sie dann in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kollidierte mit drei Verkehrszeichen und prallte gegen eine Leitplanke. Hierdurch sei an dem Mietfahrzeug ein Schaden von mindestens 20 000 Euro entstanden, der weitere Sachschaden betrage mindestens 10 000 Euro. Die Angeklagten seien dann zu Fuß vom Unfallort geflüchtet, zuvor hätten sie noch das Fahrzeuginnere mit Glasreiniger gereinigt.

Im weiteren Verlauf ihrer Flucht hätten sich die Angeklagten dann in der unverschlossenen Garage der 68-jährigen Frau aus Braunlage versteckt. In der Zwischenzeit hätten sie aus den Niederlanden die Information erhalten, dass sie gegen 10 Uhr aus Deutschland „abgeholt“ würden. Bevor die Unterstützung eintraf, wurden sie jedoch gestört: Gegen 8.55 Uhr betrat die 68-Jährige die Garage, weil sie mit ihrem Auto zum Brötchenholen fahren wollte.

Maskierte Täter

Als sie die maskierten Angeklagten sah, die schnell ihre Sturmhauben hochgezogen hatten, begann sie zu schreien. Aus Angst vor Entdeckung und dem Verlust der mitgeführten Diebesbeute, so die Staatsanwaltschaft, hätten die Angeklagten ihr den Mund zugehalten und ihr die Autoschlüssel abgenommen. Anschließend hätten sie die Frau ins Auto gezerrt und seien dann mit ihrem Pkw davongefahren.

Eine halbe Stunde später war ihre Flucht zu Ende: Polizeikräfte der Polizeidirektionen Braunschweig und Göttingen hatten zwischenzeitlich gemeinsame Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es gelang ihnen, das Fluchtfahrzeug auf der Bundesstraße von Herzberg und Osterode einzukesseln.

Widerstandslose Festnahme

Die drei männlichen Insassen ließen sich widerstandslos festnehmen. Sie sitzen in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Das Gericht hat für den Prozess gegen die mutmaßlichen Täter zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. (Heidi Niemann)

