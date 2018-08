Prozess in Göttingen: Messerstiche nach Streit um Pommes

Blutiger Angriff: In diesen Bekleidungsgeschäft in der Göttinger Innenstadt kam es zu den Messerstichen.

Göttingen. Am Anfang ging es nur um eine Portion Pommes in einem Imbiss. Am Ende kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt – ein Jahr später, völlig überraschend.

Dazu auch noch am helllichten Tag, mitten in der Göttinger Innenstadt, in einem Modemarkt direkt neben einem Kinderwagen, vor den Augen von Kundinnen und Verkäuferinnen. Nicht nur für das Opfer ist die Tat unbegreiflich. „Warum nach einem Jahr dieser Racheakt?“, fragte der 28-jährige Industriemechaniker am Mittwoch bei seiner Zeugenvernehmung vor dem Landgericht Göttingen.

Dort muss sich ein 41-jähriger Küchenhelfer wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Angeklagte soll den 28-Jährigen Ende Januar in dem Modemarkt unvermittelt angegriffen und mit einem Klappmesser schwer verletzt haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat er heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt.

Die beiden Männer kennen sich eigentlich nur flüchtig. Der 28-jährige hatte Anfang 2017 einen Nebenjob in einem Imbiss begonnen, in dem auch der 41-Jährige arbeitete. Nachdem er drei- oder viermal dort gejobbt und die telefonischen Bestellungen entgegengenommen hatte, sei es zu einem Zwischenfall gekommen. Weil bei einer Bestellung die Pommes fehlten, habe er den 41-Jährigen gebeten, ihm noch eine gefüllte Schale zu geben, damit er alles verpacken konnte. Da der 41-Jährige nur eine abweisende Bemerkung gemacht habe, habe er selbst eine Schale genommen, um die Pommes aufzuladen.

Daraufhin habe der Angeklagte ihm einen Tritt in die Seite versetzt und die Schale aus der Hand genommen, berichtete der Zeuge. Daraufhin habe der 41-Jährige ihn gepackt und nach unten gedrückt, worauf er ihm aus Reflex einen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Danach habe er sich sofort entschuldigt, den 41-Jährigen umarmt, auf die Stirn geküsst und ihm mehrfach gesagt, dass es ihm leidtue. Der Angeklagte habe darauf mit den Worten „Ich kriege dich noch“ reagiert und ihn unentwegt in einer ihm unbekannten Sprache beschimpft. Nach diesem Zwischenfall habe er dann nicht mehr in dem Imbiss gearbeitet.

Ein Jahr später kam das 28-jährige Opfer mit dem Rettungswagen in die Uni-Klinik. Er hatte acht Stichverletzungen unter anderem in Brust, Oberschenkel, Hüfte, Schulter und Hals, die laut Anklage potentiell lebensbedrohlich waren. Auch die psychischen Folgen sind erheblich. Der 28-Jährige ist nach eigenen Angaben seitdem sehr schreckhaft und guckt sich ständig nach hinten um. „Was ich nicht verstehe: Warum können wir nicht reden?“ fragte er fassungslos. Der Prozess wird voraussichtlich bis Mitte September dauern.