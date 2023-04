Prozess in Göttingen um Drogenlabor mit 26 Kilogramm Kokain

Von: Heidi Niemann

Kokain in reiner Form: Bei der Durchsuchung eines professionellen Drogenlabors waren mehr als 26 Kilogramm des Wirkstoffs sichergestellt worden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Das wird ein spektakulärer Prozess in Göttingen: Es geht unter anderem um ein Drogenlabor, das Ende 2022 in der Gemeinde Gleichen ausgehoben wurde.

Göttingen/Gleichen – Eine länderübergreifende Drogen-Razzia, bei der im Dezember vergangenen Jahres auch ein professionelles Kokain-Labor ausgehoben wurde, bekommt demnächst ein gerichtliches Nachspiel.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat einen 38-jährigen Mann aus der Gemeinde Gleichen und einen 32 Jahre alten Mann aus Tambach-Dietharz bei Gotha wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt. Außerdem wirft sie zwei weiteren Tatverdächtigen vor, dazu Beihilfe geleistet zu haben, teilte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde mit. Bei diesen handele es sich um zwei 39 und 44 Jahre alte Männer aus Kolumbien.

Festnahme im Dezember vergangenen Jahres

Die vier Beschuldigten waren im vergangenen Dezember festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Fahnder hatten damals mehrere Objekte in Südniedersachsen und Thüringen durchsuch. Bei dieser Razzia stießen sie unter anderem auf ein illegales Kokain-Labor im Gleichener Ortsteil Weißenborn. Dieses war nach Einschätzung des niedersächsischen Landeskriminalamtes in Hannover (LKA) so professionell ausgestattet, dass dort Kokain im großen Maßstab habe gewonnen werden können.

Theoretisch ließen sich mit den eingesetzten Laborgeräten und Reagenzien monatlich mehrere Dutzend Kilo Kokain herstellen, sagte LKA-Experte Christian Vidal damals.

Diverse Untersuchungen der Ermittler

Die Ermittler nahmen anschließend diverse Untersuchungen vor, um zu klären, welche Mengen an Kokain die sichergestellten Substanzen enthielten. Laut Anklage wurden in dem Labor insgesamt 6,1 Kilo Kokain-Hydrochlorid gefunden. Außerdem habe man fünf jeweils 45 Kilo schwere Säcke mit einem kokainhaltigen Mineralstoffgemisch sichergestellt, das mutmaßlich zu Kokain verarbeitet werden sollte.

Die Drogenfahnder stießen außerdem auf ein Fass, in dem sich 200 Liter eines Chemikalien-Cocktails befanden. Diese Flüssigkeit soll nach dem Ergebnis der Ermittlungen rund 950 Gramm Kokain enthalten haben. Insgesamt habe man eine Kokain-Wirkstoffmenge von mehr als 26 Kilogramm sichergestellt, sagte Staatsanwaltssprecher Mohamed Bou Sleiman.

Mehrere Objekte wurden durchsucht

Die Fahnder hatten auch mehrere Objekte in den thüringischen Orten Uder, Heiligenstadt und Tambach-Dietharz durchsucht. Dabei hatten sie unter anderem in einer Lagerhalle in dem Eichsfeld-Ort Uder mehr als 200 Tonnen eines Kalkgemischs entdeckt. Angehörige des Technischen Hilfswerks transportierten die Mineralien in eine Liegenschaft der Polizei, wo sie anschließend von Experten auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht wurden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fanden sich bei den entnommenen Stichproben keine Kokain-Anhaftungen.

Die Fahnder hatten damals noch zwei weitere Tatverdächtige festgenommen, die anschließend wieder auf freien Fuß gekommen waren. In einem Fall sei das Verfahren inzwischen eingestellt worden, weil keine Täterschaft nachweisbar gewesen sei, sagte Bou Sleiman. Das Verfahren gegen den anderen Beschuldigten sei noch anhängig.

Beamten fanden auch Waffen

Bei den Durchsuchungen hatten die Fahnder auch drei Langwaffen und zwei Pistolen sichergestellt. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe sich kein Zusammenhang zwischen den aufgefundenen Waffen und dem Drogenlabor herstellen lassen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man habe daher bezüglich der Waffen ein gesondertes Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauerten noch an. (Heidi Niemann)