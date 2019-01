Prozess-Auftakt: Mann aus Duderstadt soll Elfjährige missbraucht haben

Eingang der Gerichte in Göttingen.

Wegen mehrerer Sexualdelikte muss sich seit Montag ein 28-jähriger Mann aus Duderstadt vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Rumänien stammenden Angeklagten vor, die Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht zu haben.

Außerdem soll er in einem Fall versucht haben, sie zu vergewaltigen. Der Angeklagte war Ende August 2018 festgenommen worden und sitzt seitdem in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf (Landkreis Göttingen) in Untersuchungshaft.

Laut Anklage soll der 28-Jährige die beiden ihm vorgeworfenen Taten im Sommer 2014 und im Juni 2018 begangen haben. Die Tochter seiner Lebensgefährtin war zur Tatzeit elf beziehungsweise 15 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und versuchter Vergewaltigung angeklagt.

Zu Beginn des Prozesses stellte der Anwalt der Nebenklage den Antrag, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen, da bereits in der Anklage Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich seiner Mandantin zur Sprache kommen würden, deren Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde. Das Gericht gab dem Antrag statt und schloss die Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung aus.

Die Kammer hat sechs Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird Ende Januar erwartet.