Prozess um Brandstiftung: Angeklagter soll aus Wut Brand in Northeimer Miertshaus gelegt haben

36-Jähriger soll in der Psychiatrie untergebracht werden

Göttingen /Northeim – Rund fünf Monate nach einer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Northeimer Tschaikowskistraße hat am Freitag vor dem Landgericht Göttingen der Prozess gegen einen damaligen Mieter des Neun-Parteien-Wohnhauses begonnen.