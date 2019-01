Prozess um einbetonierte Leiche aus Herzberg: Wichtige Zeugin sagte aus

Auftritt vor Gericht: „Just do it“ steht auf dem Pulli von Sven H., hier mit seinen Verteidigern Steffen Stern (rec hts) und Olaf Wiesemann.

Im Göttinger Mordprozess gegen einen 47-Jährigen aus Herzberg, der seine Mutter getötet und in einem Blumenkasten einbetoniert haben soll, wurde am Dienstag eine wichtige Zeugin gehört.

Schon zum Auftakt des Mordprozesses hat er diesen Pulli getragen. Auch an diesem Dienstag trägt Sven H. wieder diesen Pulli, als er auf der Anklagebank des Landgerichts Göttingen Platz nimmt. „Just do it“, ist auf der Brustseite aufgedruckt. „Mach‘s einfach“ – das suggeriert Entschlossenheit. Hier will offenbar jemand ungeachtet möglicher Hindernisse ein Ziel verfolgen. Genau das faszinierte damals die junge Studentin, als sie Sven H. im Juli 2017 kennenlernte.

Sie hatten so viele Gemeinsamkeiten, vor allem aber hatten sie den gleichen Traum: Seit frühester Kindheit träumte sie davon, auf einer Husky-Farm mit vielen Schlittenhunden in Skandinavien zu leben. Sven H. war offenbar ein „genauso bekloppter Husky-Wahnsinniger, wie ich es bin“, sagt die 26-Jährige. Mehrere Stunden lang sagt die Frau vor der Schwurgerichtskammer aus.

Sie ist eine zentrale Zeugin in diesem Prozess. Nach dem Kennenlernen ging alles ganz schnell: Er zog zu ihr nach Hannover, fuhr weiter täglich zu seinen Eltern nach Herzberg. Zwei Wochen nach ihrer ersten Begegnung machten sie einen Ausflug zum Schloss Marienburg. Er kniete im strömenden Regen vor ihr, machte ihr einen Heiratsantrag und fischte einen Verlobungsring aus der Hosentasche. „Das war sehr märchenhaft“, sagt die 26-Jährige.

Nach Angaben der 26-Jährigen hat sie ihn mehrfach nach seinen finanziellen Verhältnissen gefragt. Er habe gesagt, dass er für Jaguar und Landrover Betriebsanleitungen übersetze und gut verdiene. Außerdem habe er vor Jahren Apple-Aktien gekauft, die heute Millionen wert seien, und verfüge zudem über einen weiteren Puffer: Er habe unschuldig in Südafrika im Gefängnis gesessen und dafür ein hohes Schmerzensgeld erhalten. „Immer wenn er aus Herzberg zurückkam, hatte er ein großes Bündel Bargeld dabei“, sagt die Zeugin.

Heute weiß sie, dass er immer neue Lügengeschichten aufgetischt hat, dass das Bargeld vom Konto seines Vaters stammte, dass er keineswegs unschuldig in Haft gesessen hatte, dass er keinen Job und keine Aktien hatte, sondern nur Schulden. Damals glaubte sie ihm, setzte alles auf eine Karte, verkaufte ihr Auto, kündigte ihre Wohnung, um nach dem Masterabschluss mit ihm ihren Traum von der Husky-Farm zu verwirklichen. Kurz vor ihrer Abreise aus Deutschland, als sie gerade mit Bravour ihre Masterprüfung bestanden hatte, soll er seine Mutter mit einem Schürhaken erschlagen haben.