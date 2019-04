Prozess um einbetonierte Leiche: Besorgter Vater deckte Verbrechen auf

Im Prozess um eine einbetonierte Leiche in Herzberg sagte vor dem Landgericht Göttingen ein Zeuge aus, der die Polizei auf die Spur des Verbrechens.

Der 53-Jährige recherchierte hartnäckig: Er hatte eigentlich seine Tochter retten wollen, die sich in den Angeklagten verliebt hatte und mit diesem nach Schweden gezogen war. Der Vater hatte herausgefunden, dass der neue Freund offenbar ein notorischer Lügner und Betrüger war – und deckte am Ende ein Verbrechen auf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-jährigen Angeklagten Sven H. vor, im September 2017 seine Mutter in ihrem Wohnhaus in Herzberg aus Habgier ermordet zu haben, weil sie seinen Lebensunterhalt nicht weiter habe finanzieren wollen. Um das Verbrechen zu vertuschen, habe er ihre Leiche im Wohnzimmer in einer Blumenbank einbetoniert. Die Polizei fand den Leichnam erst sieben Monate später, nachdem der 53-Jährige von seinem Verdacht berichtet hatte.

Die Tochter hatte den Angeklagten rund zwei Monate vor der Tat kennengelernt. Sie sei extrem verliebt gewesen, hatte sie vor Gericht erklärt. Das Misstrauen des Vaters wurde noch größer, als das Paar Hals über Kopf nach Dänemark zog, dort ratzfatz heiratete und schon kurz darauf nach Schweden umsiedelte.

„Was macht er, wovon lebt er, wie lebt ihr eigentlich?“, habe er seine Tochter bei den täglichen Telefonaten gefragt. Der Angeklagte habe immer nur ausweichend geantwortet und behauptet, dass er alle finanzieren könne.

Als Sven H. von den Nachforschungen erfuhr, meldete er sich bei der Polizei in Herzberg und teilte mit, dass seine Mutter bei ihm in Schweden lebe. Da seine Tochter davon nie etwas erzählt hatte, läuteten bei dem 53-Jährigen die Alarmglocken.

Kurzentschlossen machte er sich auf den Weg nach Schweden. Sein Gefühl habe ihm gesagt: „Meine Tochter muss dort weg, und der Mutter ist definitiv was passiert.“ In einer konspirativen Aktion holte er seine Tochter zurück nach Deutschland, angeblich, um ihr eine Beziehungspause zu ermöglichen, weil sie inzwischen häufig Streit mit dem Angeklagten hatte.

Erst jetzt erzählte er ihr, was er inzwischen alles herausgefunden hatte: Dass Sven H. viel älter und sein Ausweis gefälscht war, dass die Kontoauszüge mit den hohen Plusbeträgen, die Sven H. ihr gezeigt hatte, gefälscht waren. Dass Sven H. kein Geld hatte und sich ständig von anderen Konten bediente – auch von ihrem. Die Tochter informierte dann die Polizei in Herzberg darüber, dass die Mutter von Sven H. nie in Schweden gewesen war. Daraufhin ließen die Fahnder das Haus durchsuchen. Spürhunde entdeckten die einbetonierte Leiche der 74-Jährigen.