Prozess um einbetonierte Leiche: Pflegekräfte sagten vor Landgericht Göttingen aus

Im Prozess um den Mord an einer 74-jährigen Frau in Herzberg hat das Landgericht Göttingen am Donnerstag mehrere Pflegekräfte als Zeugen befragt, die zeitweilig den Ehemann der Getöteten betreut hatten.

Der demenzkranke Mann sei immer ausgesprochen freundlich gewesen und nie ärgerlich geworden, berichtete eine Pflegedienstleiterin. Der Ehemann der Ermordeten war ab Anfang 2017 in ihrer Einrichtung in Tagespflege gewesen, ehe er auf Veranlassung seines heute 47 Jahre alten Sohnes in ein Heim kam. Die Staatsanwaltschaft wirft diesem vor, im September 2017 seine Mutter getötet zu haben, weil sie seinen Lebensunterhalt nicht weiter habe finanzieren wollen.

Der Angeklagte hatte nach seiner Festnahme gegenüber der Polizei seinen dementen Vater als Täter bezichtigt. In seiner Vernehmung gab er an, dass er nach einem Spaziergang seine Mutter im Wohnzimmer seines Elternhauses in Herzberg am Boden liegend vorgefunden habe. Sein Vater habe mit blutverschmierten Händen vor den Sofa gestanden, neben ihm zwei Metallbügeleisen.

Als er festgestellt habe, dass seine Mutter nicht mehr atmete, habe er seinen Vater gewaschen, neu eingekleidet und in ein Pflegeheim gebracht. Da er Angst gehabt habe, dass man ihm wegen seiner Vorstrafen nicht glauben würde, habe er sich dann entschlossen, die Leiche der Mutter verschwinden zu lassen.

Die Polizei hatte die Leiche erst rund sieben Monate später im April 2018 nach einem Zeugenhinweis entdeckt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass nicht der Ehemann, sondern der Sohn den Mord begangen hat.

Um das Verbrechen zu vertuschen, habe er anschließend die Leiche in eine Blumenbank im Wohnzimmer einbetoniert.

Nach Angaben der Pflegekräfte war der demenzkranke Ehemann zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt im September 2017 recht „wackelig auf den Beinen“ und hatte einen schleppenden, schlurfenden Gang. Er habe viel von seiner Frau gesprochen, berichtete die Krankenschwester, die ihn regelmäßig in der Tagespflege erlebt hatte. „Er wollte ihr immer helfen und immer bei ihr sein.“ Der Ehemann habe keinerlei aggressives Verhalten gezeigt, sondern sei ausgesprochen herzlich gewesen. Sie charakterisierte ihn als „zuckersüß-dement“.