Prozess um Gewaltattacke am Theaterplatz in Göttingen

Von: Heidi Niemann

In der Nähe des Deutschen Theaters soll die Gewaltattacke ereignet haben, über die nun vor Gericht verhandelt wird. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Um eine Gewaltattacke vor viereinhalb Jahren in Göttingen geht es bei einem Prozess vor dem Amtsgericht Göttingen. Dabei sollen mutmaßliche Ex-Mitglieder der Neonaziszene beteiligt gewesen sein.

Göttingen – Vor dem Amtsgericht Göttingen hat ein Prozess gegen drei einstige Angehörige einer rechtsextremistischen Gruppierung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 24, 25 und 28 Jahre alten Angeklagten unter anderem gefährliche Körperverletzung vor.

Laut Anklage sollen sie im November 2018 zwei junge Juristen am Theaterplatz attackiert und verletzt haben.

Ein Opfer erleidet eine Kieferfraktur

Eines der Opfer erlitt eine Kieferfraktur und musste eine Woche im Krankenhaus verbringen.

Der angeklagte Vorfall liegt bereits mehr als viereinhalb Jahre zurück. Damals waren in Göttingen vermehrt rechtsextreme Aktivitäten zu verzeichnen. In der Innenstadt und im Campus-Bereich tauchten Aufkleber und Schmierereien mit Parolen und Hakenkreuzen auf. Einige Aktivisten machten sich auch lautstark bemerkbar, zogen grölend durch Straßen und Kneipen, zeigten den Hitlergruß.

Im Visier des Verfassungsschutzes

Damit gerieten sie ins Visier des niedersächsischen Verfassungsschutzes. In dessen damaligem Jahresbericht heißt es, dass Angehörige der Göttinger Neonaziszene seit 2018 als Teilnehmer an rechtsextremistischen Demonstrationen sowie unterstützend bei diversen Veranstaltungen des Neonazis und NPD-Funktionärs Thorsten Heise in Erscheinung traten.

Auch die drei Angeklagten, die damals Studenten in Göttingen waren, sollen an derartigen Aktionen beteiligt gewesen sein. Beim Prozessauftakt am Dienstag ging es indes nur um das reine Tatgeschehen.

Vorfall um 3 Uhr morgens

Demnach sollen die Angeklagten gegen 3 Uhr morgens am Theaterplatz auf zwei Göttinger getroffen sein. Der 24-Jährige soll einen rot-weißen Absperrpfosten über der Schulter getragen haben. Es sei dann zu einer verbalen Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beleidigungen gekommen.

Was sich dann abspielte, dazu gab es seitens der Angeklagten und der beiden Zeugen sehr unterschiedliche Versionen - vor allem zu der Frage: Wer schlug wen, und womit? Wurde auch mit der Eisenstange zugeschlagen?

Körperliche Auseinandersetzung

Die Angeklagten gaben an, dass sie die beiden jungen Männer angesprochen und gefragt hätten, wo man noch Bier trinken könne. Diese hätten sich dann über die Tarnjacke des 28-jährigen Angeklagten lustig gemacht und schließlich einen beleidigenden (hier nicht zitierfähigen) Satz geäußert. Daraufhin sei es dann zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Nach Angaben der Angeklagten waren jeweils erst die beiden Männer mit erhobener Faust auf sie zugekommen. Sowohl der 28-Jährige als auch der 24-Jährige räumten ein, zugeschlagen zu haben. Der 25-Jährige soll ihren Angaben zufolge dagegen unbeteiligt gewesen sein.

Opfer treten als Nebenkläger auf

Die heute 32 und 34 Jahre alten Opfer, die in dem Prozess als Nebenkläger auftreten und heute als Juristen tätig sind, schilderten den Tathergang deutlich anders. Demnach waren die Angeklagten von hinten auf sie zugekommen. Da er nicht verstand, was sie sagten, habe er seine Kapuze abgesetzt, sagte der 32-Jährige. Einer aus der Gruppe, der eine Tarnjacke trug, habe ihn wegen seiner langen Haare als Schwuchtel bezeichnet. Er habe geantwortet, dass dies einer der dümmsten Beleidigungen sei, die er je gehört habe.

Der Tarnjacken-Mann habe dann gesagt „Wir können auch eure Mutter f…..“(auch dieses Wort ist hier nicht zitierfähig) und ihn zum „Eins-gegen-eins“ aufgefordert. Er habe daraufhin gesagt „Verpisst Euch“. Einer der Männer habe ihm dann mit der Hand ins Gesicht gefasst. Er habe die Hand weggehauen und versucht, sich zu entfernen. Daraufhin habe er einen Schlag gegen den Kiefer bekommen, sei ins Taumeln gekommen und auf die Straße abgerollt. Er habe noch gesehen, wie eine Person die Eisenstange fallenließ.

Prozess wird fortgesetzt

Dann habe er gesehen, dass sein Begleiter bewusstlos auf dem Boden lag. Der 34-Jährige war ebenfalls durch einen Schlag niedergestreckt worden. Nachdem er wieder zu sich gekommen war und sah, dass der 32-Jährige stark aus dem Mund blutete, rief er die Polizei. Der Prozess wird fortgesetzt. (Heidi Niemann)