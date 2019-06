Gewaltsamer Tod in Göttingen: Zeugen hielten Opfer für betrunken

Prozess wurde fortgesetzt

+ © Archiv/Stefan Rampfel/nh Tötungsdelikt in der Göttinger Innenstadt: Die Straße Untere Karspüle, wo ein 28-jähriger Mann Anfang Dezember gefunden worden war - und später in der Uni-Klinik seinen schweren Verletzungen erlag. © Archiv/Stefan Rampfel/nh

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines jungen Mannes Anfang Dezember in der Unteren Karspüle in Göttingen hat das Landgericht am Montag drei Studenten als Zeugen vernommen, die das Opfer aufgefunden hatten.