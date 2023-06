Prozess um Kokainlabor im Kreis Göttingen: Hauptangeklagter (38) nennt Details

Von: Heidi Niemann

Teilen

In dem Prozess um ein Kokainlabor in Kreis Göttingen hat sich nun ein Hauptangeklagter zu seiner Rolle geäußert. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

20.000 Euro Miete für Scheune versprochen: Im Prozess um ein Kokainlabor im Kreis Göttingen äußert sich ein Hauptangeklagter zu seiner Rolle.

Göttingen/Gleichen – Im Prozess um ein illegales Kokainlabor hat ein 38-jähriger Angeklagter aus dem Gleichener Ortsteil Weißenborn (Kreis Göttingen) am Dienstag vor dem Landgericht Göttingen Angaben zu seiner Tatbeteiligung gemacht.

Demnach war er von dem 32-jährigen Mitangeklagten, der ebenfalls aus Gleichen stammt und zuletzt in Tambach-Dietharz (Kreis Gotha) gewohnt hatte, angesprochen worden. Dieser habe nach einem geeigneten Objekt gesucht, aber ohne Erfolg.

Kokainlabor im Kreis Göttingen: Hauptangeklagter sollte 20.000 Euro Miete für eine Scheune bekommen

Daraufhin habe er eine Scheune auf dem Grundstück seiner Mutter zur Verfügung gestellt, hierfür habe er eine Miete von 20.000 Euro erhalten sollen. „Mir war klar, dass es was Illegales ist“, sagte der 38-Jährige. In Details sei er allerdings nicht eingeweiht gewesen. Er habe weder die Hintermänner gekannt noch habe er gewusst, wie die Produktion ablaufen und was mit dem fertigen Kokain passieren sollte.

Ganz fremd war dem 38-Jährigen die „Branche“ aber nicht. Er habe früher auch mal Drogen verkauft, sagte er. In dem jetzigen Fall habe sich sein Part darauf beschränkt, dass er die beiden kolumbianischen Mitangeklagten an ihrem Quartier in Heiligenstadt abgeholt und nach Weißenborn gebracht habe.

Auch habe er für deren Verpflegung gesorgt. Er habe ihnen die Scheune und den Kellerraum gezeigt, in dem das Kokainlabor eingerichtet wurde. Er selbst habe keine Ahnung vom Extrahieren des Kokains, darum hätten sich allein die beiden Kolumbianer gekümmert. Er habe derweil auf dem Grundstück Brennholz gesägt.

Hauptangeklagter (38) kümmerte sich um die Verpflegung zweier Kolumbianer

Auf gezieltes Nachfragen der Staatsanwältin räumte der 38-Jährige nach und nach ein, dass er offenbar nicht nur als Vermieter und Chauffeur fungierte. So sei er auch beim Umzug der beiden Kolumbianer dabei gewesen. Die waren zuerst in einer Ferienwohnung in Heiligenstadt untergekommen und dann in ein Tiny House umgezogen.

Zudem bestätigte er, dass er einen Tag vor der Razzia, bei der er Mitte Dezember festgenommen wurde, den Fahrer eines Kleintransporters von Heiligenstadt nach Weißenborn gelotst hatte. Er habe auch mitgeholfen, die Chemikalien von dem Transporter abzuladen und in die Scheune zu verfrachten.

Bei der damaligen Durchsuchung hatten die Polizeibeamten auch Zettel gefunden. Auf einem gab es eine Liste mit Verkaufspreisen für Kokain in Deutschland und Europa. Der 38-Jährige bestätigte, dass diese handschriftlichen Notizen von ihm stammten.

Auf Nachfrage der Staatsanwältin gab er auch an, dass er mehrfach in einer Halle im thüringischen Uder gewesen sei. Die war bei der Razzia ebenfalls durchsucht worden, darin befanden sich mehr als 200 Tonnen eines Kalkgemischs.

Tonnenweise Anlieferung von Kalk: Hauptangeklagter beantwortet Fragen der Staatsanwältin nur teilweise

Der 38-Jährige erklärte, dass ihn sein mitangeklagter 32-jähriger Jugendfreund gebeten habe, mit einem Gabelstapler von einem Lastwagen Paletten mit Kalksäcken abzulegen. Trotz wiederholter Nachfrage der Staatsanwältin, warum dort tonnenweise Kalk angeliefert wurde, machte der Angeklagte keine Angaben.

Die Polizei hatte seit Sommer 2022 in dem Fall ermittelt und dabei auch mehrere Objekte und Personen observiert. Aus den Observationsdaten ergebe sich, so die Staatsanwältin, dass der 38-Jährige im Herbst mit seinem mitangeklagten Jugendfreund dreimal in Dortmund gewesen sei. Ob dies zutreffe? „Ja“, sagte der Angeklagte.

Auf die Frage, ob er gegenüber einem Zeugen erwähnt habe, dass er Kontakt zu einem Fuhrunternehmer habe, der Marihuana im dreistelligen Kilobereich anbiete, sagte er: „Stimmt.“ Auf andere Fragen hatte er dagegen keine Antwort. (Heidi Niemann)