Prozess um Messer-Attacke am Kauf-Park: Verteidiger will höchstens vier Jahre Haft

Göttingen. Im Prozess um eine Messerattacke auf eine 22-jährige Frau am Einkaufszentrum „Kauf Park“ hat am Donnerstag die Verteidigung vor dem Landgericht Göttingen ihr Plädoyer gehalten.

Der Anwalt des 24-jährigen Angeklagten habe auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von höchstens vier Jahren plädiert, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Außerdem habe er beantragt, dass sein Mandant in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden sollte.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am vergangenen Freitag plädiert. Sie beantragte eine deutlich höhere Gesamtfreiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren. Die Anklagebehörde sah es als erwiesen an, dass der 24-Jährige Anfang September mehrmals mit einem Klappmesser auf seine 22-jährige Ex-Freundin eingestochen und diese schwer verletzt hatte. Der Angeklagte habe sich damit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht. Die Verteidigung habe den Messerangriff dagegen als gefährliche Körperverletzung eingestuft, sagte die Gerichtssprecherin.

Die 22-Jährige hatte bei der Messerattacke schwere Stichverletzungen im Kopf- und Brustbereich erlitten und musste operiert werden.

Nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörde war der Angeklagte hochgradig eifersüchtig und wollte nicht akzeptieren, dass sich die 22-Jährige kurz zuvor von ihm getrennt hatte.

Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da schutzwürdige Persönlichkeitsrechte betroffen waren. Das Gericht hatte bereits bei der Beweisaufnahme zeitweilig die Öffentlichkeit ausgeschlossen, als die als Nebenklägerin auftretende 22-Jährige vernommen wurde. Dem 24-Jährigen war in weiteren Anklagen vorgeworfen worden, seine Ex-Freundin 19-mal vergewaltigt und körperlich misshandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesen Fällen jeweils Freispruch beantragt.

Einschlägige Vorstrafen

Der bereits einschlägig vorbestrafte 24-Jährige war außerdem wegen eines weiteren Gewaltdelikts angeklagt. Er soll im März vergangenen Jahres mit einem Kumpan an seinem Wohnort in Rosdorf einen betrunkenen Mann mit Fäusten zu Boden geschlagen zu haben. Das Gericht will sein Urteil am Montag verkünden.