Prozess um Messerattacke in Geschäft: Wahnhafte Störung oder gezielte Rache?

Zwischenfall: In diesem Bekleidungsgeschäft in der Göttinger Innenstadt kam es im Januar zu dem tätlichen Angriff. Der mutmaßliche Täter steht derzeit vor Gericht.

Im Prozess um eine Messerattacke in einem Bekleidungsgeschäft in der Göttingen hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten gefordert.

Außerdem beantragte sie die dauerhafte Unterbringung des 41-jährigen Küchenhelfers in der Psychiatrie, da von diesem aufgrund einer psychischen Störung auch in Zukunft ähnliche Reaktionen zu erwarten seien.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Ende Januar in dem Modemarkt einen 27-jährigen Mann aus Göttingen unvermittelt angegriffen und mit acht Messerstichen schwer verletzt hatte. Entgegen der ursprünglichen Anklage sei die Tat allerdings nicht als versuchter Mord, sondern als gefährliche Körperverletzung einzustufen. Der Angeklagte habe zum Tatzeitpunkt unter einer wahnhaften Störung gelitten und sei in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen.

Der Angriff sei wie aus dem Nichts gekommen, sagte Staatsanwalt Christian Körber. Der Angeklagte habe dem 27-Jährigen, der sich mit seiner Lebensgefährtin und der eineinhalb Jahre alten Tochter in dem Laden befand, acht Stiche versetzt. Das Opfer erlitt Stichverletzungen in Brustkorb, Hals, Hüfte, Schulter und Oberschenkel und musste knapp drei Wochen im Krankenhaus verbringen. Der Angriff sei potentiell lebensbedrohlich gewesen, sagte der Staatsanwalt. Sowohl das Opfer als auch seine Partnerin seien aufgrund des Vorfalls psychisch immer noch sehr belastet und litten unter Angstzuständen.

Der Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Steffen Hörning, schenkte dieser Version keinen Glauben. Der 41-Jährige habe an vielen Stellen gelogen und auch dem Sachverständigen etwas vorgemacht. Er habe nicht krankhaft, sondern gezielt und berechnend gehandelt. Daher habe er auch in der Psychiatrie nichts zu suchen, sondern sei wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren zu verurteilen.

Verteidiger Oliver Hille hält den Angeklagten dagegen für krank: „Hätte er die Wahnvorstellung nicht gehabt, wäre es zu diesem Ereignis nie gekommen.“ Er beantragte eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren und die Unterbringung im Maßregelvollzug. Das Gericht will sein Urteil Anfang Dezember verkünden.