Prozess um Muttermord in Herzberg: Angeklagter erzählte Nachbarn Lügengeschichten

Zeugenanhörung vor Landgericht Göttingen

Göttingen/Herzberg. Im Prozess um den Mord an einer 74-jährigen Frau in Herzberg hat das Landgericht Göttingen am Freitag eine Nachbarin als Zeugin vernommen. Die 32-Jährige war Anfang des Jahres mit ihrem Ehemann in das Nachbarhaus eingezogen.