Prozess um Rauschgiftgeschäfte: „Mafia-Wohnung“ für Drogenkuriere

In dem Rauschgiftprozess gegen einen 50-jährigen Geschäftsmann aus Osterode vor dem Landgericht Göttingen hat jetzt ein Kripobeamter als Zeuge über die damaligen Ermittlungen der Sonderkommission berichtet.

Der Angeklagte war insbesondere nach der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger ins Visier der Polizei geraten, die im Mai 2018 eine Drogenbeschaffungsfahrt nach Osterode unternommen hatten. Dabei sollen sie in einem Gebäudekomplex übernachtet haben, der von der Familie des Angeklagten genutzt wird.

Die Fahnder hatten im August 2018 mehrere Objekte durchsucht und dabei unter anderem Bargeld, diverse Datenträger, Handys und Drogen sichergestellt. In einer von der Familie des Angeklagten angemieteten Garage in Gittelde habe man 1,4 Kilo Marihuana gefunden, berichtete der Polizist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, das Rauschgift dort zum gewinnbringenden Verkauf verwahrt zu haben. Die Polizei hatte im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Telefone überwacht. Dadurch stießen sie auf zwei weitere angemietete Hallen. Auch ein Fitnessstudio spielte bei den Ermittlungen eine Rolle. In dem Gebäudekomplex in Osterode soll sich auch die Wohnung befunden haben, die von den Drogenkurieren bei ihrer Beschaffungsfahrt genutzt und als „Mafia-Wohnung“ tituliert wurde.

Die Polizei war bei der Auswertung ihrer sichergestellten Handys unter anderem auf ein Foto von einem Badezimmer gestoßen, das sich in dieser Wohnung befinden soll. Möglicherweise wollten sie eine Besonderheit dokumentieren: Es habe keine Türen in der Wohnung gegeben, berichtete einer der damaligen Drogenkuriere, der am jüngsten Verhandlungstag ebenfalls als Zeuge geladen war. Die Toilette sei nur durch einen Vorhang von der übrigen Wohnung abgetrennt gewesen.

Der 21-jährige Zeuge war gemeinsam mit zwei weiteren Männern und einem angeheuerten Fahrer im Mai 2018 von Wismar nach Osterode gefahren, um dort Drogen zu holen. Als das Gericht ihm diverse Fotos vorlegte, die die Polizei bei ihrer Durchsuchungsaktion gemacht hatte, erkannte er eine Reihe von Details der Örtlichkeiten wieder.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft dem aus dem Kosovo stammenden Angeklagten unter anderem unerlaubtes Handeltreiben sowie die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. pid