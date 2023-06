Für die Vielfalt: Queere Ampelmenschen weisen jetzt in Göttingen Fußgängern den Weg

Von: Melanie Zimmermann

Präsentierten die neuen Ampelmenschen: Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt, Baudezernent Frithjof Look, Ezra Rudolph und Klaus Müller (beide Arbeitskreis Ampelmenschen). © Melanie ZImmermann

Göttingen hat jetzt queere Ampelmenschen. An zwei Kreuzungen weisen die unterschiedlichen Pärchen Fußgängern bei „grün“ nun den Weg.

Göttingen – Hamburg hat sie, genau wie Flensburg, Frankfurt, Hannover, Marburg, Köln und viele andere – die Rede ist von „queeren“ Ampelmenschen. Seit Donnerstag reiht sich auch Göttingen in diese Liste ein. Am Morgen wurden zunächst am Geismar Tor, später dann am Weender Tor die neuen Abdeckungen für die Fußgänger Grünphasen der Ampelanlagen ausgetauscht.

Zwei Frauen, zwei Männer oder Mann und Frau, Hand in Hand, zwischen ihren Köpfen ein Herz. Das sehen Fußgänger in Göttingen ab sofort, wenn sie bei grün die Kreuzung am Geismar Tor auf Seite des Neuen Rathauses überqueren.

Nach Ratsbeschluss im Dezember und Spendenaufruf: Stadt lässt queere Ampelmenschen anbringen

„Göttingen steht für Vielfalt, unsere Stadt ist bunt, daher freue ich mich, dass wir das mit diesen Ampelfiguren nun noch deutlicher zum Ausdruck bringen“, so Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD), kurz bevor die vielfältigen Ampelmenschen ihre künftigen Plätze bezogen.

Ein Mitarbeiter wechselt die Schablonen der Ampelmenschen am Geismar Tor. © Swen Pförtner/dpa

Anstoß für diese Aktion war ein Antrag der Grünen-Fraktion im Göttinger Stadtrat im September vergangenen Jahres. Der damalige Wunsch der Fraktion: Die neuen Ampelmenschen könnten ein Zeichen für Vielfalt setzen und sollten in absehbarer Zeit am Weender Tor und an der Berliner Straße/Bahnhofsvorplatz in Höhe der Goetheallee grün und rot aufleuchten. Die Installation an weiteren Standorten könnte folgen.

Der Rat hatte im Dezember zwar den Beschluss für die queeren Ampelmenschen gefasst, konnte sich jedoch nicht dazu durchringen, die erforderliche Umrüstung aus dem Haushalt der Stadt zu finanzieren.

Queere Ampelmenschen in Göttingen: Arbeitskreis sammelte 1.600 Euro Spenden für Schablonen

Der „Arbeitskreis Ampelmenschen“ startete daraufhin einen Spendenaufruf für die Umsetzung. Insgesamt rund 1.600 Euro kamen zusammen. „Davon haben wir nun insgesamt 30 Schablonen angeschafft, von jeder Version zehn“, erklärte Göttingens Baudezernent Frithjof Look.

Zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau - diese Pärchen sind ab sofort bei „grün“ am Geismar und am Weender Tor zu sehen. © Melanie Zimmermann

Die Ampeln am Geismar Tor wurden als erste umgestaltet, später folgten noch die am Weender Tor. Die neuen Ampelmenschen sind immer bei einer Grünphase zu sehen. Aber warum nicht auch bei rot? „Grün steht für losgehen, für Aufbruch, Rot für anhalten, Stillstand. Wir wollen auch die Symbolik der Farbe nutzen, um deutlich zu machen, dass wir als Stadt auch in diesem Punkt vorangehen“, erklärte Look.

„In Göttingen ist jeder willkommen, ob groß, klein, dick oder dünn und auch unabhängig seiner sexuellen Orientierung. Ich finde es wichtig, dass wir das auch in unserem Stadtbild repräsentieren“, betonte Oberbürgermeisterin Broistedt.

Auch Ezra Rudolph und Klaus Müller, die beide stellvertretend für den „Arbeitskreis Ampelmenschen“ vor Ort waren, freuten sich, dass nach gut einem halben Jahr die neuen Schablonen angebracht werden konnten.

Zwei Mitarbeiter der Firma „Yunex Traffic“ waren für die Umrüstung der Ampelanlage zuständig. © Melanie Zimmermann

„Dieser Schritt ist schön und wichtig für die Akzeptanz und Toleranz der queeren Community in unserer Gesellschaft. Doch damit hört die Arbeit noch lang nicht auf“, so Ezra Rudolph. Erst Anfang Juni wurde während der Parade des Christopher Street Day (CSD) in Hannover ein 17-jähriger Transmann krankenhausreif geschlagen.

In vielen anderen Ländern auf der Welt müssen Mitglieder der queeren Community für ihre sexuelle Orientierung zum Teil um ihr Leben bangen. Das Anbringen queerer Ampelmenschen sei leider keine Fortschrittsgeschichte, die man hier damit weiterschreibe, sondern „es gibt immer noch viel auszuhandeln und zu kämpfen“, so Rudolph. „Ein Kampf, den wir gemeinsam, als Gemeinschaft führen müssen.“ (Melanie Zimmermann)

Der Begriff „queer“ Queer ist heute eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die non-binär oder nicht-cisgender sind. Seit etwa Mitte der 1990er Jahre wird der Begriff zunehmend als positive Eigenbezeichnung queerer Personen verwendet.