„Herbsterwachen“: Querdenker machen erneut bundesweit für Aufmarsch in Göttingen mobil

Von: Melanie Zimmermann

„Frühlingserwachen“ in der Göttinger Goetheallee: Bereits Anfang April marschierten Hunderte Teilnehmer der Querdenker-Szene in Göttingen auf. Sie stießen auf massiven Widerstand der Antifa. © Marvin Hinrichsen

Die Querdenker-Szene trifft sich am 16. September erneut zu einem Aufmarsch in Göttingen. Auch Gegner machen zu dem geplanten „Herbsterwachen“ mobil.

Göttingen – Ein aufregender September steht den Bürgern der Unistadt bevor. Nicht nur, dass aufgrund einer erneuten Bombenentschäfung Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch Reichsbürger und Corona-Leugner wollen in den kommenden Wochen wieder verstärkt Präsenz auf Straßen und Plätzen zeigen – so auch in Göttingen.

Am 16. September trifft sich die Szene zu einem erneuten Aufmarsch in „der Mitte Deutschlands“. In Göttingen wollen die Querdenker und ihr mitunter rechtes Umfeld unter dem Motto „Herbsterwachen“ erneut durch die Stadt ziehen. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz um 12.30 Uhr sind ab 14 Uhr eine Demonstration und ein Auto-Korso geplant.

Querdenker-Szene macht zum „Herbsterwachen“ in Göttingen bundesweit mobil

Die Veranstaltung wird in diversen Telegram-Chats und sozialen Medien der Szene auf Instagram und TikTok beworben und ist nach Angaben der Göttinger Stadtverwaltung bereits angemeldet worden.

Schon Anfang April hatten mehr als 600 Anhänger der Querdenker-Bewegung in Göttingen demonstriert. Mehrere Straßenblockaden durch Mitglieder der Antifa zwangen den Demo-Zug jedoch immer wieder zu langen Pausen. Am Ende mussten die Teilnehmer ihre geplante Route auf Anweisung der Polizei verkürzen.

Gegen mehrere Blockierer der Gegendemonstranten sowie einen Teilnehmer der Querdenker-Demo ermittelte damals die Polizei. Er hatte nach Augenzeugenberichten den Hitlergruß gezeigt. Zudem sollen nach Angaben des Bündnisses gegen Rechts antisemitische Kostüme und Plakate von den Veranstaltern geduldet worden sein.

Querdenker wollen sich erneut in „der Mitte Deutschlands“ treffen - Rechtsextreme unter den Teilnehmern

Unter anderem waren im April Mitglieder der „Freien Sachsen“ sowie weitere bekannte Rechtsradikale unter den Teilnehmern der Querdenker-Demo gesichtet worden, teilte Bündnis-Mitglied Ezra Rudolph damals mit. „Es ist erschreckend, dass diese Personen sich wieder so frei und selbstbewusst hier in Göttingen bewegen.“

Freie Sachsen „Freie Sachsen“ ist eine als Partei organisierte Gruppierung von Rechtsextremisten, Neo-Nationalsozialisten, NPD-Funktionären und rechten Sympathisanten.

Daher ruft das Bündnis auch dieses Mal wieder zu Protesten gegen das Querdenker-Spektakel auf. Auf der Internetseite herbstgegenrechts.de informiert das Bündnis über Hintergründe und Hintermänner der Szene. „Wir sehen die erneute Anmeldung einer Veranstaltung in Göttingen als eine beleidigte Reaktion auf den Misserfolg der Querdenker im April“, heißt es dort.

In den Aufrufen für das „Herbsterwachen“ fänden sich diverse Anspielungen auf Göttingen als „links-grüne Hochburg“, die „sensibilisiert“ und „aufgeweckt“ werden müsse. Gegendemonstranten würden ganz im rechten Jargon als „Antifa-Terroristen“ bezeichnet werden.

Querdenker-Aufmarsch in Göttingen: Bündnis warnt vor rechter Propaganda

Neben der Forderung nach einem Stopp der Waffenlieferungen an und Frieden für die Ukraine gehe es beim „Herbsterwachen“ um einen „bunten Strauß“ an Themen. Die Veranstalter nutzen Landwirtschaft, Bargelderhalt, die Corona-Politik und Parteien-Bashing sowie „queerfeindliche Narrative“, um möglichst viele Menschen zu ihrem rechten Protestfest zu locken.

„Aber diese vermeintlichen friedlichen Kämpfer sind Wölfe im Schafspelz“, heißt es im Protestaufruf des Bündnisses gegen Rechts. „Ihre Positionen sind alles andere als friedliebend und demokratisch: Sie sind neonationalistisch, populistisch und demokratiefeindlich.“

Die Querdenker seien mittlerweile „ein gefestigtes Gemisch“ aus freien extremen Rechten, Reichsbürgern, der Partei „DieBasis“ und AfD-Anhängern. (Reimer Paul/Melanie Zimmermann)

Bereits am 1. April kamen rund 600 Teilnehmer zu einem „Frühlingserwachen“ in Göttingen zusammen. So lief die Kundgebung samt Aufzug durch die Innenstadt - ein Überblick.

Bundesweit bekannte Querdenker sagen zu Für den Aufmarsch der „Herbsterwachen“-Teilnehmer haben auf Instagram bereits mehrere, in der Szene bekannte, Querdenker zugesagt. Als einer der ersten findet sich auf dem Instagram-Profil Michael Schele, ein DJ aus Hagen (Nordrhein-Westfalen), der während der Corona-Pandemie die ersten Großdemonstrationen der Querdenker-Szene in NRW organisierte. Er gehörte zu den Veranstaltern der Demo in Göttingen im April, bewarb die Veranstaltung via Autokorso über mehrere Tage in und um die Uni-Stadt. Laut eigener Aussage ist er am 16. September in Göttingen dabei, weil „die linksradikal, grüne Stadt dringend sensibilisiert werden sollte - denn die Grünen sind eine Gefahr für das Land!“ Ebenfalls zugesagt hat Guy Dawson, ein in England geborener Singer-Songwriter aus Sulzbach, der seit Pandemiebeginn immer wieder auf Corona-Leugner-Events auftaucht. Ein weiterer Teilnehmer: Sven Schlegelmilch aus Halle/Westfalen. Laut Instagram wird er die Moderation der Kundegung in Göttingen übernehmen. Schlegelmilch ist in der Vergangenheit schon häufiger als Moderator auf Querdenker-Versammlungen in Erscheinung getreten. Auch der führende Dresdner Querdenker Marcus Fuchs hat für Göttingen zugesagt. Fuchs kandidierte im Juni 2022 zunächst als parteiloser Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden, zog seine Kandidatur später jedoch wieder zurück. Der bekennende Corona-Impfgegner war im Januar 2022 in der Fernsehsendung „stern TV“ beim Privatsender RTL auf dem „HeißenStuhl“ zu sehen. Fuchs ist der Kopf der Dresdner Initiative „Querdenken 351“. (mzi)