Radfahrer leben gefährlich in Göttingen

Verkehrsunfallstatistik 2017

+ © dpa/Archiv Radfahrer bei Dunkelheit: In Göttingen sind Radler besonders gefährdet. © dpa/Archiv

Göttingen. Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Göttingen zeigt: Es gab 2017 weniger Tote und Schwerverletzte in Stadt und Kreis Göttingen. Die Zahl der in Unfälle verwickelten Radfahrer stieg aber an.