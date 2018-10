Radfahrerin (64) stirbt nach Unfall in Göttingen

Zusammenstoß mit Auto in Weende

+ © Stefan Rampfel/dpa Eine 64-jährige Radfahrerin starb nach einem tragischen Unfall in der Uniklinik Göttingen. © Stefan Rampfel/dpa

Nach einem tragischen Unfall in der Hennebergstraße am Freitagmorgen ist eine 64 Jahre alte Radfahrerin am Mittag in der Göttinger Uniklinik ihren schweren Verletzungen erlegen.