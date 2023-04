Fahrradfreundliche Stadt: Göttingen verliert Platz eins an Erlangen

Von: Bernd Schlegel

Erfolgsgeschichte: Die Stadt Göttingen war mit ihrem Radschnellweg Vorreiter in Deutschland. Doch inzwischen haben andere Kommunen aufgeholt und Erlangen die Uni-Stadt überholt. © Bernd Schlegel

Göttingen ist nicht mehr Deutschlands Nummer eins bei den fahrradfreundlichen kleinen Großstädten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern. Diesen Titel trägt jetzt Erlangen.

Göttingen/Erlangen – Das ist ein ordentlicher Dämpfer: Göttingen hat seinen Titel als „fahrradfreundliche Stadt“ bei den kleinen Großstädten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern an Erlangen verloren.

Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Online-Umfrage des Fahrradclubs ADFC, an der rund 245 000 Radfans teilgenommen haben. Die Stadt in Franken liegt jetzt mit der Note 3,2 deutlich vor Göttingen (3,5) und Darmstadt (3,6). In Göttingen hatten sich 767 Radfahrer beteiligt. Zur Abwertung bei der Beliebtheit führten gleich mehrere Punkte.

Problem Fahrradklau in Göttingen

Die schlechteste Bewertung erhielt Göttingen bei dem Test, der alle zwei Jahre stattfindet, mit der Note 5,3 beim Thema „Fahrraddiebstahl“ – ein Beweis, dass bei der Bekämpfung dieser Form der Kriminalität noch echter Nachholbedarf besteht. Weitere schlechte Bewertungen hagelte es bei der „Falschparkerkontrolle auf Radwegen“ (4,2) sowie dem „Fahren im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen“ und den „Konflikten mit Kraftfahrzeugen“ (jeweils Note 4,1). Es gibt also jede Menge Probleme, die die Verantwortlichen in Angriff nehmen können.

Stadtverwaltung bewertet Ergebnis anders

Die Göttinger Stadtverwaltung bewertet das Ergebnis hingegen anders: „Die erneut gute Platzierung Göttingens im Fahrradklimatest ist ein Grund zum Jubeln und zur Freude“, sagte Stadtbaurat Frithjof Look. Gute Noten habe Göttingen dafür bekommen, dass das Stadtzentrum gut erreichbar ist (Note 2,0), das in Göttingen ein zügiges Radfahren möglich ist (2,3) und beispielsweise, dass Jung und Alt in Göttingen Rad fahren (2,4).

Göttingen ist eine kompakte Stadt und eine Fahrradstadt. Ein Drittel der Wege wird hier mit dem Rad zurückgelegt. Das zeigt, dass die Menschen in Göttingen umweltfreundlich unterwegs sein wollen.

Im Städtevergleich sind als Stärken hervorzuheben, dass in Göttingen zügiges Radfahren möglich ist (2,3), dass das Fahrrad im ÖPNV mitgenommen werden kann (3,6) und dass Radfahrer als Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden (3,1).

Kompakte Stadt

„Göttingen ist eine kompakte Stadt und eine Fahrradstadt. Ein Drittel der Wege wird hier mit dem Rad zurückgelegt. Das zeigt, dass die Menschen in Göttingen umweltfreundlich unterwegs sein wollen“, macht Look deutlich. Zweitens gehe die Verwaltung so vor, dass Planungen systematisch angegangen und die Hauptachsen ausgebaut würden, zunehmend auch in die Nachbarkommunen, etwa nach Rosdorf. Das bedürfe eines gemeinsamen Vorgehens, betont Look.

„Ein dritter, wesentlicher Punkt ist, dass Göttingen selbst entscheidet. Die Bedarfe nicht vom Land oder anderen Institutionen vorgegeben, sondern vor Ort erkannt und vor Ort diskutiert. Das geschieht auch gemeinsam mit den Göttingerinnen und Göttingern, wie ganz aktuell im Zukunftsforum“, so Look.

Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune

Im Jahr 2019 wurde die Stadt bereits als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert. Die Fahrrad-Infrastruktur wird stetig verbessert. Die Stadt Göttingen setzt auf zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Steigerung des Radverkehrs. Der Anteil an Radfahrerinnen und Radfahrern am Straßenverkehr beträgt in Göttingen inzwischen rund 28 Prozent. Radschnellwege und Fahrradstraßen oder Angebote zum Fahrradparken und Lastenradleihen machen Lust aufs Rad.

Ergebnisse der Nachbarkommunen

Mit einer Gesamtnote von 4,19 landete Northeim im unteren Mittelfeld bei den Kommunen von 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Besser platziert haben sich Einbeck (3,80) und Duderstadt (4,14). Ganz unten in der Rangliste der Städte in Südniedersachsen reihte sich Hann. Münden mit 4,47 ein, obwohl die Stadt wegen des Weserradwegs bei Radlern besonders beliebt ist.

Die Teilnehmer des Tests sind nach Angaben des ADFC meist besonders viel mit dem Rad unterwegs. 63 Prozent nutzen das Fahrrad praktisch täglich, 91 Prozent mindestens einmal die Woche. Mehr als 90 Prozent verfügen ganz oder teilweise über ein Auto, kennen ihre Orte also aus beiden Perspektiven. (Bernd Schlegel)