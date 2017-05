Radtour gegen Krebs machte in Göttingen Station

Von Amsterdam nach Berlin

+ © Schlegel Radtour für den guteen Zweck: Die Teilnehmer der Tour fahren noch bis Berlin. Start war in Amsterdam. © Schlegel

Göttingen. Radfahren und dabei Spenden für den Kampf gegen Krebs sammeln: Teilnehmer einer Tour von Amsterdam nach Berlin kamen am Dienstag zu ihrem Etappenziel in Göttingen an.