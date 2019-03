Der Weser-Radweg ist Deutschlands beliebtester Radfernweg. Das ist das Ergebnis der ADFC-Travelbike-Analyse 2019, die auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vorgestellt wurde.

Der 500-Kilometer lange Weg von Hann. Münden bis zur Nordsee löst erstmals Seriensieger Elbe-Radweg ab. Platz Drei belegt der Ruhrtal-Radweg.

Grundlage für das Ergebnis ist eine repräsentative Befragung von 7580 Bundesbürgern. Seit der Eröffnung vor 25 Jahren haben mehr als zwei Millionen Radler den Weser-Radweg benutzt.

Auf dem Weser-Radweg, einer 500 Kilometer langen Strecke vom südniedersächsischen Hann. Münden über Porta Westfalica beim westfälischen Minden und Bremen bis an die Nordsee sind jährlich rund 100.000 Radfahrer unterwegs. Radfahrer können dabei eine besonders vielfältige Landschaft erleben. Dazu gehört das Weserbergland als eine Flusslandschaft mit Burgen und Schlössern, historischen Fachwerkstädten sowie Märchen- und Sagengestalten. An der Porta Westfalica geht es dann mit der Weser in die norddeutsche Tiefebene und ab Bremen entlang der Unterweser bis zur Nordsee.

Video: In sieben Tagen bis zur Nordsee

Mit einer sogenannten Weser-Radweg-App können Fahrradfahrer zudem seit 2015 ihr Smartphone als Navigationsgerät für die Strecke nutzen. Außerdem bietet die App zahlreiche zusätzliche Informationen, unter anderem zu Unterkünften entlang der Strecke oder Betriebszeiten der Weser-Fähren. Seit seiner Eröffnung vor über 25 Jahren sind nach Angaben der Betreiber mehr als zwei Millionen Fahrradfahrer auf der Strecke unterwegs gewesen.

Die zehn beliebtesten Fernradwege

Weser-Radweg (etwa 515 Kilometer)

Elbe-Radweg (etwa 1260 Kilometer, davon etwa 840 km in Deutschland)

Ruhrtal-Radweg (etwa 240 Kilometer)

Donau-Radweg (etwa 2800 Kilometer, davon etwa 560 km in Deutschland)

Bodensee-Radweg (etwa 270 Kilometer, davon etwa 170 In Deutschland)

Main-Radweg (etwa 600 Kilometer)

Mosel-Radweg (etwa 310 Kilometer, davon etwa 240 Kilometer in Deutschland)

Rheinradweg (etwa 1230 Kilometer, davon etwa 900 km in Deutschland)

Ostseeküsten-Radweg (etwa 430 Kilometer)

Bodensee-Königsee-Radweg (etwa 420 Kilometer)