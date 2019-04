Räder haben im Landkreis Göttingen einen ganzen Tag Vorfahrt

Es ist das größte Radsport-Ereignis der Region: Bei der Tour d’Energie am Sonntag, 28. April, werden etwa 3500 Radsportler erwartet. Autofahrer müssen wegen der Breitensportveranstaltung mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Hier die Infos für Stadt und Landkreis Göttingen auf einen Blick.

Sperrung in Göttingen

Geismar Tor/Hiroshimaplatz:Ab 7 Uhr wird der Straßenraum der Bürgerstraße zwischen der Einmündung Wiesenstraße und dem Kreuzungsbereich Geismar Tor gesperrt. Der Verkehr von der Geismar Landstraße über den Hiroshimaplatz zur Kurzen-Geismar-Straße ist immer möglich. So kann auch das Parkhaus in der Hospitalstraße weiter benutzt werden. Über die Hospitalstraße/Gartenstraße/Angerstraße ist aus Richtung des Hiroshimaplatzes auch das Groner Tor zu erreichen.

Bereich Bürgerstraße: Ab etwa 9 Uhr (bis voraussichtlich 16.30 Uhr) ist die Bürgerstraße ab Groner Tor in Richtung Neues Rathaus gesperrt. Nach Ende des Rennens gegen 16.30 Uhr wird die Bürgerstraße wieder freigegeben. Ab 9 Uhr wird der Kreuzungsbereich zur Bürgerstraße aus Richtung Reinhäuser Landstraße gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt kann die City nur noch über die Umleitung Gaußstraße, Geismar Landstraße und Kurze-Geismar-Straße erreicht werden. Zudem wird der Parkplatz am Wall vor der Volksbank ganztägig für den Verkehr gesperrt. Ebenfalls gilt ein ganztägiges Halteverbot für beide Richtungen in der Gaußstraße und dem Walkemühlenweg.

Bereich Schützenplatz bis Groner Tor: Während der Startphase zwischen 10.15 und 10.55 Uhr gibt es eine Vollsperrung der Straßenzüge Schützenanger, Hildebrandstraße, Godehardstraße, Berliner Straße und Kreuzung Groner Tor-Straße/Groner Landstraße.

Empfehlungen

Parken in der Innenstadt ist weiterhin möglich. Für eine Fahrt durch das Stadtgebiet bietet sich Folgendes an: Von der Oststadt in Richtung Weststadt: Die Altstadt im Norden (über Düsterer-Eichen-Weg) umfahren. Aus Richtung Süd-Westen und Norden: Aus dem Landkreis kommend über die Westumgehung und die Autobahn 7 fahren.

Sperrungen in Rosdorf

Die Ortsdurchfahrt ist nicht betroffen. Allerdings ist die Landstraße 573/Rosdorfer-Kreisel (Göttingen) über den Ascherberg-Kreisel und die Ortsumgehung Rosdorf bis zum Wartberg-Kreisel von etwa 10.15 Uhr bis 15.40 Uhr voll gesperrt. Die Zufahrt nach und von Rosdorf ist über die Siekhöhenallee, den Abzweig Justizvollzugsanstalt und Siekweg (Rosdorfer Freibad) in Richtung Rosdorf jederzeit möglich. Die Kinderstadt in Rosdorf ist mithilfe dieser Beschreibung erreichbar.

Bereich Hann. Münden

Auf der B80-Ortsdurchfahrt Hann. Münden (Steinweg, Blume, Göttinger Straße und Gimter Straße) und auf der Landesstraße 561 von Hann. Münden über Gimte (Berliner Straße) nach Hemeln ist von etwa 11.30 Uhr bis circa 13.35 Uhr mit Sperrungen und starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Bereich Dramfeld

Auf der A 38 wird die Anschlussstelle Dramfeld in Fahrtrichtung Leipzig zwischen 11 und 15 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden in dieser Zeit gebeten, die Anschlussstelle Deiderode zu benutzen.

Landkreis Göttingen

Im Landkreis kommt es in den Ortschaften, die von den Radsportlern während der Rennen passiert werden, zu Behinderungen. Die Straßen werden etwa 15 Minuten vorher gesperrt. Die genauen Durchfahrtszeiten der Radsportler können im Internet unter www.tourdenergie.de abgerufen werden.