Rappelvolle Innenstadt und top Wetter: Tausende feiern „Nacht der Kultur“ in Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Teilen

Musik vom DJ, Burger und Cocktails: All das gab es am Auditorium. Trotz toller Atmosphäre und ausgelassener Stimmung in der Innenstadt – um 23 Uhr war die „Nacht der Kultur 2023“ schon wieder vorbei. © Stefan Rampfel

Seit gut 20 Jahren verwandelt die „Nacht der Kultur“ die Göttinger Innenstadt zu einer Festival Meile. Und HNA-Reporter Stefan Rampfel ist mittendrin.

Göttingen – Seit rund zwanzig Jahren sorgt die „Nacht der Kultur“ für eine tolle Atmosphäre in der Göttinger Innenstadt. Am Samstag, 10. Juni, war es wieder soweit: Auf sechs großen Bühnen, in Hinterhöfen, Kirchen, Galerien und an zahlreichen weiteren Orten der Altstadt gab es Live-Musik, DJs, Kunst-Ausstellungen, Tanz, Theater und Lesungen.

Tausende Menschen waren dazu in die Universitätsstadt gekommen. Das Programm ging von 15 bis 23 Uhr. Unser Reporter Stefan Rampfel war vor Ort und hat sich ins Getümmel gestürzt.

„Nacht der Kultur 2023“ in Göttinger Innenstadt - HNA-Reporter stürzte sich ins Getümmel

16.30 Uhr, Burgstraße: Die Nebenstraße in der östlichen Innenstadt hat sich in einen Marktplatz für Kunstgegenstände nicht nur aus der Region verwandelt. Autos bleiben heute draußen. Juliet Aranibar kommt aus einer Stadt im peruanischen Tropenwald und verkauft an ihrem Stand selbstgemachte Taschen und andere Souvenirs. „Der Kunsthandwerkermarkt gefällt mir total gut, wir lassen uns ein wenig treiben“, sagt Martina aus Göttingen. Ihre Freundin Anja aus Bremen kann sich gar nicht entscheiden, was sie kaufen möchte.

Die Nebenstraße in der östlichen Innenstadt hat sich in einen Marktplatz für Kunstgegenstände nicht nur aus der Region verwandelt. Autos bleiben heute draußen. Juliet Aranibar kommt aus einer Stadt im peruanischen Tropenwald und verkauft an ihrem Stand selbstgemachte Taschen und andere Souvenirs. „Der Kunsthandwerkermarkt gefällt mir total gut, wir lassen uns ein wenig treiben“, sagt Martina aus Göttingen. Ihre Freundin Anja aus Bremen kann sich gar nicht entscheiden, was sie kaufen möchte. 17.55 Uhr, Waageplatz: Seit einer knappen Stunde führt der Göttinger Sportverein ASC ein buntes Programm auf der großen Bühne auf. Tanzgruppen von Hip Hop über Step Dance, Lyrical Jazz oder Modern Dance bis Ballett geben einen kurzen Einblick in das Programm. Der Platz am Leinekanal ist bereits jetzt schon gut gefüllt.

Seit einer knappen Stunde führt der Göttinger Sportverein ASC ein buntes Programm auf der großen Bühne auf. Tanzgruppen von Hip Hop über Step Dance, Lyrical Jazz oder Modern Dance bis Ballett geben einen kurzen Einblick in das Programm. Der Platz am Leinekanal ist bereits jetzt schon gut gefüllt. 18.20 Uhr, Albaniplatz: Schon seit Mittwoch steht auf dem Platz vor der Stadthalle ein mobiles Planetarium. In der Kuppel können Besucher im Halbstundentakt auf eine Reise ins Weltall gehen. Weil die Vorführungen alle ausgebucht sind, schaut unser Reporter durch zwei Teleskope des Göttinger Förderkreises Planetarium auf die Sonne. Erkennbar sind Sonnenflecken und -eruptionen. Während die Sonne in Göttingen scheint, ziehen aus Osten Gewitterwolken heran. Hält sich das Wetter?

Schon seit Mittwoch steht auf dem Platz vor der Stadthalle ein mobiles Planetarium. In der Kuppel können Besucher im Halbstundentakt auf eine Reise ins Weltall gehen. Weil die Vorführungen alle ausgebucht sind, schaut unser Reporter durch zwei Teleskope des Göttinger Förderkreises Planetarium auf die Sonne. Erkennbar sind Sonnenflecken und -eruptionen. Während die Sonne in Göttingen scheint, ziehen aus Osten Gewitterwolken heran. Hält sich das Wetter? 18.50 Uhr, St. Marien: Zur „Nacht der Kultur“ treten in der evangelischen Kirche sieben Gospelchöre auf. Den Anfang machen der Corvinus Gospel Chor zusammen mit den Damian Gospel Singers. Die sehenswerte Kirche an der Groner Straße ist rappelvoll, nur auf der Empore sind noch einige Plätze frei. Mit einem langen Applaus bedankt sich das Publikum. „Der Auftritt war sehr schwungvoll, es hat viel Freude gemacht“, sagt Birgit Thiel aus Eddigehausen, die mit Ehemann Torsten sowie Tochter Tabea und Freundin Pia nach Göttingen gekommen ist. Für die vier geht es jetzt zunächst in eine Weinstube, bevor sie weitere Bühnen besuchen wollen.

Tausende Besucher kommen zur „Nacht der Kultur 2023“ nach Göttingen Fotostrecke ansehen

19.15 Uhr, Wochenmarkt: Auf der Nachwuchs-Bühne spielen die „music house youngstars“ gerade ihren letzten Song. Die im Durchschnitt gerade einmal zwölf Jahre alten Musikerinnen und Musiker spielen Rock bis Pop. Der Wochenmarkt ist gut gefüllt. Darunter sind auch vier junge Frauen, die ihren kleinen Snack auf einem Stromkasten abgestellt haben: Es gibt Baguette mit Kräuterdips, Weintrauben und Chips. Friederike Hübner ist mit ihrem Mann Philipp aus Bovenden zur Nacht der Kultur gekommen. „Wir genießen die gute Stimmung, die nette Atmosphäre und das tolle Wetter“, sagt sie.

Auf der Nachwuchs-Bühne spielen die „music house youngstars“ gerade ihren letzten Song. Die im Durchschnitt gerade einmal zwölf Jahre alten Musikerinnen und Musiker spielen Rock bis Pop. Der Wochenmarkt ist gut gefüllt. Darunter sind auch vier junge Frauen, die ihren kleinen Snack auf einem Stromkasten abgestellt haben: Es gibt Baguette mit Kräuterdips, Weintrauben und Chips. Friederike Hübner ist mit ihrem Mann Philipp aus Bovenden zur Nacht der Kultur gekommen. „Wir genießen die gute Stimmung, die nette Atmosphäre und das tolle Wetter“, sagt sie. Apropos Wetter: Die Regenwolken aus dem Osten haben sich kurz vor Göttingen aufgelöst, nur ein paar Windböen haben es bis in die Unistadt geschafft. Als nächstes tritt Tammo Förster – bekannt aus der Fernsehsendung „The Voice“ – auf der Bühne am Wochenmarkt auf. „Das ist irgendwie langweilig“, hört unser Reporter im Vorbeigehen von einer Jugendlichen. Auch ihn reißt die Musik nicht so sehr vom Hocker. Aber kein Problem, denn wenn die „Nacht der Kultur“ eines bietet, dann Abwechslung. Und so begleitet er Friederike und Philipp zur „Oase“ St. Michael.

So geht Nachhaltigkeit: Ausrangierte Sofas boten in der Innenstadt die Möglichkeit für eine Pause. Und konnten später sogar mit nach Hause genommen werden. © Stefan Rampfel

„Sperrmüll-Sofas“ finden bei Göttinger „Nacht der Kultur“ neue Besitzer

19.45 Uhr, Oase „St. Michael“: Der sonst idyllische Innenhof der Citykirche an der Kurzen Straße ist proppenvoll. Grund ist die Akustik-Cover-Band „Courassion“ die es bereits seit 13 Jahren gibt. Auch Bratwurst und belegte Brote werden verkauft. Der Erlös geht an den Mittagstisch Sankt Michael.

Der sonst idyllische Innenhof der Citykirche an der Kurzen Straße ist proppenvoll. Grund ist die Akustik-Cover-Band „Courassion“ die es bereits seit 13 Jahren gibt. Auch Bratwurst und belegte Brote werden verkauft. Der Erlös geht an den Mittagstisch Sankt Michael. 20.05 Uhr, Markt: Die „Nacht der Kultur“ wird nun offiziell eröffnet. Nach einer kurzen Rede startet das Göttinger Symphonieorchester mit seinem Auftritt. Es ist der traditionell der einzige Open-Air-Auftritt des Orchesters. Auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone ist kein Durchkommen mehr. Die Sitzplätze vor der Bühne waren bereits im Vorfeld restlos ausgebucht. Ein Ticket kostete zehn Euro. Unserem HNA-Reporter ist es hier zu voll. Weiter geht’s.

Die „Nacht der Kultur“ wird nun offiziell eröffnet. Nach einer kurzen Rede startet das Göttinger Symphonieorchester mit seinem Auftritt. Es ist der traditionell der einzige Open-Air-Auftritt des Orchesters. Auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone ist kein Durchkommen mehr. Die Sitzplätze vor der Bühne waren bereits im Vorfeld restlos ausgebucht. Ein Ticket kostete zehn Euro. Unserem HNA-Reporter ist es hier zu voll. Weiter geht’s. 20.20 Uhr, Kornmarkt: In der Chill-Lounge machen die „Nacht der Kultur“-Besucher auf „Sperrmüll-Sofas“ eine Pause. Die zuvor entsorgten Sofas haben die Göttinger Entsorgungsbetriebe aufgestellt – und finden zum Teil sogar noch ein neues Zuhause, denn: Die Sofas können im Laufe des Abends von Interessetnten reserviert und um 22 Uhr kostenlos abgeholt werden. So sieht Nachhaltigkeit aus!



„Reise ins Weltall“ auf dem Albaniplatz: Alle Vorführungen waren ausgebucht. © Stefan Rampfel

20.40 Uhr, Prinzenstraße: Auf der Eine-Welt- und Afrika-Bühne gibt es Reggae und afrikanische Musik von „Blessed&Irie“. Die Arme sind oben, das Publikum tanzt. Ein Durchkommen ist nur schwer möglich. „Zusammengehörigkeit bringt Einheit“ ist das Motto der Band. Und das bedeutet gute Stimmung pur.

Auf der Eine-Welt- und Afrika-Bühne gibt es Reggae und afrikanische Musik von „Blessed&Irie“. Die Arme sind oben, das Publikum tanzt. Ein Durchkommen ist nur schwer möglich. „Zusammengehörigkeit bringt Einheit“ ist das Motto der Band. Und das bedeutet gute Stimmung pur. 21.50 Uhr, Waageplatz: Nach einer kleinen Stärkung im Kebabhaus in der Goethe-Allee geht es zu den „Tora Bora Allstars“. Doch der eigentlich für 21 Uhr geplante Auftritt hat noch gar nicht begonnen. Mit einer Stunde Verspätung geht es erst um 22 Uhr los. Auch hier: Der gesamte Platz ist voll, mehr geht nicht. Die Zuschauer werden mit Ska, Reggae und Ragga belohnt. Tanja und Dajana aus Holtensen genießen bei einem Glas Wein die gute Stimmung.

Nach einer kleinen Stärkung im Kebabhaus in der Goethe-Allee geht es zu den „Tora Bora Allstars“. Doch der eigentlich für 21 Uhr geplante Auftritt hat noch gar nicht begonnen. Mit einer Stunde Verspätung geht es erst um 22 Uhr los. Auch hier: Der gesamte Platz ist voll, mehr geht nicht. Die Zuschauer werden mit Ska, Reggae und Ragga belohnt. Tanja und Dajana aus Holtensen genießen bei einem Glas Wein die gute Stimmung. 22.30 Uhr, Auditorium: Zum Abschluss geht es zur Bühne vor dem alten Auditorium am Weender Tor, wo seit 21 Uhr DJ Deevoe den zumeist jungen Besuchern einheizt. Das historische Gebäude ist wunderschön illuminiert, in einem Streetfood-Truck gibt es Burger, nebenan Cocktails.

Zum Abschluss geht es zur Bühne vor dem alten Auditorium am Weender Tor, wo seit 21 Uhr DJ Deevoe den zumeist jungen Besuchern einheizt. Das historische Gebäude ist wunderschön illuminiert, in einem Streetfood-Truck gibt es Burger, nebenan Cocktails. Leider ist dann um 23 Uhr auch schon Schluss. Die Musik muss wegen des Lärmschutzes ausgeschaltet werden. Die „Nacht der Kultur“ 2023 ist beendet. Für einige Besucher geht die Nacht jedoch in den Clubs der Stadt noch weiter.

(Stefan Rampfel)