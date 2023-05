Rarität in Göttingen: Titanwurz hat eine prächtige Blüte

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Die Titanwurz im Alten Botanischen Garten in Göttingen blüht - das erste Mal seit 2018. Die Blüte lockte am 1. Mai die Massen. Auch am Montag, 2. Mai, war das weltweit seltene Ereignis noch zu sehen. Auch HNA-Redakteur Bernd Schlegel schaute vorbei. © Thomas Kopietz

Die Titanwurz-Blüte lockte erneut viele Besucher in den Alten Botanischen Garten nach Göttingen. Sie mussten zum Teil längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

Göttingen – Die mächtige Titanwurz-Pflanze im Alten Botanischen Garten hat am Maifeiertag in Göttingen viele Menschen angelockt – sie blühte zum ersten Mal nach fünf Jahren. Die gewaltige Blume öffnet sich meist am späten Nachmittag und blüht nur einen Tag, manchmal zwei Tage.

Das ist nicht außergewöhnlich, denn die Titanwurz (Amorphophallus titanum) ist eine seltene und außergewöhnliche Pflanze, die nur alle paar Jahre eine zudem sehr kurze Blühperiode durchläuft.

Beeindruckende Größe

Die Blüte ist dann aber von beeindruckender Größe, und der Geruch passt so gar nicht zu der schönen Erscheinung: Sie stinkt, „verströmt einen intensiven Geruch von Aas, um Bestäuber anzulocken“, wie das Team vom Botanischen Garten schreibt.

Mit Ihrer Begeisterung und Ihrem Interesse haben Sie die diesjährige Titanwurzblüte im Göttinger Alten Botanischen Garten zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht.

Die Mitarbeiter sind begeistert: „Es ist ein echtes Wunder der Natur, eine solche Blüte zu erleben.“ Sie zeigten sich glücklich, dass am langen Wochenende so viele Menschen in Göttingen das Ereignis sehen und fotografieren wollten.

„Mit Ihrer Begeisterung und Ihrem Interesse haben Sie die diesjährige Titanwurzblüte im Göttinger Alten Botanischen Garten zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht. Wir sind überwältigt von der großen Resonanz und dankbar für Ihre Geduld“, schreiben die Verantwortlichen auf der Internetseite des Alten Botanischen Gartens der Universität. Geduld war übrigens zeitweise auch notwendig: Eine lange Warteschlange vor dem Gewächshaus hatte Wartezeiten bis zu 45 Minuten für die Besucher zur Folge.

Pflanze ist auf Sumatra heimisch

Die Titanenwurz ist eine auf Sumatra heimische Pflanzenart aus der Familie der Aronstabgewächse (Araceae). Die Gattung Amorphophallus ist mit etwa 200 Arten in den Regenwäldern der Alten Welt von Neuguinea bis Westafrika verbreitet. Sie bringt den größten unverzweigten Blütenstand im Pflanzenreich hervor.

Die bis über drei Meter hohe Blume riecht nach Aas, produziert bis zu 37-Grad-Celsius Wärme und lockt damit Käfer an, die für ihre Bestäubung sorgen.

Beeren reifen nach Befruchtung heran

Wurden Blüten bestäubt, dann reifen innerhalb von acht Monaten orangerote Beeren heran, im Folgejahr entsteht wieder ein Laubblatt. Kräftige Pflanzen blühen jedes zweite oder dritte Jahr, die Knolle kann in Kultur mindestens 20 Jahre alt werden. Die jungen Pflanzen leben im Unterwuchs der Regenwälder Sumatras und kommen in durch das Absterben von Urwaldriesen entstandenen Lücken zur Blüte.

Im Botanischen Garten Bonn übrigens brachte es die Titanwurz gar ins Buch der Rekorde: Der Blütenstand im Mai 2003 erreichte eine Höhe von 3,06 Meter und schaffte den dokumentierten Weltrekord. Das Ereignis in den Botanischen Gärten, wie in Göttingen, ist grundsätzlich aber eine Rarität. (Thomas Kopietz)