Oberbürgermeister Schostok gibt Amt auf - Neuwahl in Hannover nach den Sommerferien

Hannover - Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat am Dienstag Konsequenzen gezogen: Er gibt nach der Affäre um illegale Gehaltszuschläge und der Anklage wegen schwerer Untreue sein Amt auf.

Die Bürger von Hannover müssen nach den Sommerferien einen neuen Oberbürgermeister wählen.

Am Dienstag beantragte der 54-Jährige nicht zuletzt auf Druck seiner Partei die Versetzung in den Ruhestand. „Nach wie vor bin ich mir keines Fehlverhaltens bewusst“, sagte das Stadtoberhaupt in seiner anderthalbminütigen Erklärung äußerlich ungerührt. Aber die tragenden politischen Kräfte des Rates hätten ihm die Unterstützung versagt. „Ohne dieses Vertrauen kann ein Oberbürgermeister nicht mehr zum Wohle der Stadt arbeiten.“

Es folgte ein kurzer Dank an die Mitarbeiter der Verwaltung und an die Einwohner „unserer großartigen Stadt Hannover“ für viele „bewegende Begegnungen“ in den fünfeinhalb Jahren seiner Amtszeit. Dann verließ Schostok wortlos die Ratsstube seines Amtssitzes und verschwand in seinem Büro. Nachfragen wollte er sich nicht mehr antun. Stadtsprecherin Konstanze Kalmus übernahm stattdessen die Erläuterungen über den weiteren Ablauf: Am 16. Mai tritt danach der Rat der Stadt zusammen, um ohne Aussprache über Schostoks Rücktrittsgesuch zu entscheiden.

Dafür ist eine dreiviertel Mehrheit erforderlich. Bis dahin führe der OB seine Amtsgeschäfte weiter, erklärte die Sprecherin. Die repräsentativen Termine übernehme ab sofort allerdings der Erste Bürgermeister Thomas Hermann (SPD).

Der langjährige Baupolitiker gilt inzwischen auch als Favorit bei der SPD-Suche nach einem Nachfolgekandidaten für die Neuwahl des Oberbürgermeisters, die laut Kommunalverfassung innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausscheiden des Amtsinhabers stattfinden muss. „Er ist bekannt und er verfügt über reichlich Verwaltungserfahrung“, schilderte ein Genosse Hermanns Vorzüge. Als potenzielle SPD-Bewerber wurden immer wieder auch Stadtkämmerer Axel von der Ohe sowie die Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch und Yasmin Fahimi genannt. Doch die haben sich in diversen Interviews bislang eher ablehnend geäußert – freilich allesamt noch vor Schostoks offizieller Bekanntgabe seines Rücktritts.

Ähnliches gilt für die CDU-Landtagsabgeordnete Mareike Wulf, die Fraktions- und Stadtverbandschef Dirk Toepffer bereits beim Hochkochen der Affäre als Kandidatin ausgeguckt hatte. Die Bildungsexpertin hatte ihrem Parteifreund allerdings einen Korb erteilt, weil sie sich auf ihre erst im Herbst 2017 begonnene Parlamentsarbeit konzentrieren wolle. Inzwischen scheint diese Absage aber nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein. Die Christdemokraten wittern angesichts der Vetternwirtschaft im Rathaus die Chance, nach Jahrzehnten endlich die rote Hochburg Hannover knacken zu können.

Kommentar

Die quälende Hängepartie ist zu Ende. Hannovers angeschlagener Oberbürgermeister Stefan Schostok hat endlich die notwendigen Konsequenzen aus der peinlichen Rathaus-Affäre gezogen und seinen Rückzug eingeläutet. Nichts anderes blieb dem glücklosen Stadtoberhaupt übrig – unabhängig von seiner strafrechtlichen Verantwortung für die illegalen Boni. Niedersachsens Landeshauptstadt war unter seiner schwachen Führung so oder so gelähmt. Aufatmen wird vor allem seine SPD samt ihres Ministerpräsidenten Stephan Weil, Vorgänger Schostoks im Rathaus. Ein echter Befreiungsschlag ist es allerdings nicht. Angesichts der dubiosen Vorgänge in der Stadtverwaltung, angesichts möglicher neuer Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft ist es keinesfalls sicher, dass die SPD wieder den Chefposten in der Stadt wird gewinnen können. CDU und vor allem die sich bundesweit im Aufwind befindlichen Grünen wittern zurecht ihre Chance. Und ein Machtwechsel, ein Aufbrechen der eingerosteten Strukturen würde Hannover durchaus mal guttun. ymp