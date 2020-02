Rauswurf mit „Geschmäckle“: Verspätete Demission von Staatssekretär kostet Niedersachsen viel Geld

Hannover/Göttingen – Der verzögerte Rauswurf des umstrittenen Agrar-Staatssekretärs Rainer Beckedorf (CDU) kostet Niedersachsen viel Geld.

Weil die rot-schwarze Landesregierung mit der Entlassung so lange gewartet hat, bis Beckedorf zwei Jahre im Amt voll hatte, berechnen sich seine Ruhestandsbezüge nach der Besoldungsgruppe B 9. Hätte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) ihn bereits nach der heftigen Kritik wegen diverser Fehler und mangelhafter Arbeitsauffassung im vergangenen Sommer gefeuert, würden sich die Pensionsansprüche nach B 6 aus seiner vorherigen Tätigkeit als Abteilungsleiter richten.

Ein erklecklicher Unterschied: Beckedorf kassiert jetzt bis zu 1150 Euro monatlich mehr Ruhegehalt. Und bis einschließlich Mai erhält er noch seine vollem Staatssekretär-Bezüge von 11 127 Euro pro Monat. Als seinen Nachfolger will das SPD/CDU-Kabinett in Kürze den Göttinger Agrarökonom Ludwig Theuvsen berufen, der seit Mai 2018 als Abteilungsleiter im Ministerium tätig ist.

„Die nun vollzogene Personalrochade wird von dem Geschmäckle begleitet, den Ex-Staatssekretär nur gerade so lange im Amt gehalten zu haben, wie er es für die Aufbesserung seiner Versorgungsbezüge benötigt hat“, kritisiert Jan Vermöhlen vom Bund der Steuerzahler (BdSt) Niedersachsen im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotz aller Bedenken habe das Ministerium an ihm festgehalten. „Fachliche Gründe wurden hierfür nicht angeführt“, erklärt der BdSt-Haushaltsexperte. „Es ist äußerst bedenklich, wenn solche Planspiele auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen werden.“

Druck machen auch die Landtags-Grünen. „Welche Umstände haben sich im Vergleich zum Sommer 2019 verändert, die eine Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich machten, und welche Gründe waren generell für die Absetzung ausschlaggebend?“, so Fraktionsvizechefin Miriam Staudte in einer Parlamentsanfrage. Sie will auch wissen, warum diese Personalentscheidung so plötzlich erfolgte, also „ohne förmlichen Kabinettsbeschluss, obwohl bereits seit Monaten über den Wechsel spekuliert worden war“.

Das Ministerium schweigt. „Beide Seiten haben sich geeinigt, dass über die Gründe nicht gesprochen wird“, teilte eine Sprecherin lapidar mit. Koalitionsintern ist schon lange von einem zerrütteten Verhältnis zwischen Otte-Kinast und ihrem jetzt geschassten Stellvertreter die Rede. Beckedorf wurden mangelndes Gespür für die Probleme der Bauern, miese Führungsqualitäten und fehlender Arbeitseifer vorgeworfen. Es hieß aber auch, dass man wegen der Pension mit dem Rauswurf noch bis Ende des Jahres warten müsse.

Rubriklistenbild: © Sina Schuldt/dpa