Kundgebung in Göttingen mit drei Freundeskreislern und 100 Gegendemonstranten beendet

Göttingen. In Göttingen fand bis etwa 10.45 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude eine Kundgebung des rechten Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen statt.

Drei Freundeskreisler und ein Lautsprecherwagen standen mit einem Lautsprecherwagen in einem abgesperrten Areal. Es gab bis zum Mittag keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Etwa 100 Gegendemonstranten waren vor Ort. Die Polizei sicherte mit mehreren hundert Beamten das Gelände. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Bahnhof und Berliner Straße. Der Parkplatz vor dem Bahnhof war am Vormittag gesperrt.

Aktualisiert um 11.15 Uhr

Die Kundgebung hatte der rechte Freundeskreis angemeldet. Drei Mitglieder standen mit einem Lautsprecherwagen auf der rechten Seite in einem abgesperrten Areal vor dem Bahnhofsgebäude. Wortführer war Jens Wilke, der für die NPD 2016 auch als Landratskandidat angetreten war. Die in dieser Woche angemeldete Mahnwache und von der Ordnungsbehörde genehmigte Kundgebung stand unter dem Titel "Gemeinsam für Deutschland". Gegendemonstranten - auch aus der linken Szene in Göttingen - störten die Reden von Wilke durch Sprechchöre wie "Nazis, haut ab! Wilke halt´s Maul!". Trillerpfeifen und andere Lärminstrumente aus den Reihen der Spontandemonstrierer sorgten für weiteren Lärm.