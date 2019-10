Rechtsextreme Beleidigung: Geldstrafe für Ex-Agitator Wilke

Das Amtsgericht Göttingen hat den einstigen Hauptagitator der rechtsextremen Gruppierung „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“, Jens Wilke, zu einer Geldstrafe verurteilt.

Nach Ansicht des Gerichts hat sich der 42-jährige Versicherungsmakler aus Friedland der Beleidigung schuldig gemacht. Wilke hatte in dem Prozess eingeräumt, im März 2017 bei einer Rede vor dem Göttinger Kreishaus eine Verwaltungsmitarbeiterin als „antideutsches Geschmeiß“ tituliert zu haben.

Deshalb verurteilte das Amtsgericht Göttingen am Montag den einstigen Hauptagitator der rechtsextremen Gruppierung „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“, zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 40 Euro (insgesamt 600 Euro).

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro (insgesamt 1500 Euro) gefordert hatte.

Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert. Wilkes Anwalt verwies darauf, dass sich die Verwaltungsmitarbeiterin zuvor auf ihrem privaten Twitter-Account wiederholt schmähend über seinen Mandanten geäußert habe. Deshalb sei die „Kleinstkundgebung“ vor ihrem Arbeitsplatz als Gegenreaktion gerechtfertigt gewesen.

Urteil milder als ursprünglicher Strafbefehl

Dies sah das Gericht allerdings anders. Der Angeklagte habe sich damals mit dem Megafon vor das Kreishaus gestellt und gezielt die Mitarbeiterin benannt und als Person angegriffen. Dies sei nicht von der Meinungs- und Redefreiheit gedeckt, sagte Richter Stefan Scherrer. „Diese Worte hätten an dieser Stelle so nicht fallen dürfen.“

Der Richter kritisierte allerdings auch die Wortwahl der Landkreis-Mitarbeiterin, die in ihren Tweets zu den Aktivitäten der rechtsextremen Gruppierung unter anderem den Begriff „Kackbratzen“ verwendet hatte. „Mir gefällt das alles nicht, wie da auf Twitter und Co. diskutiert wird“, sagte Scherrer. Er sehe darin eine Provokation, die in der Strafzumessung berücksichtigt werde. Der Angeklagte solle deshalb eine Geldstrafe von nur noch 15 Tagessätzen zahlen. Der ursprüngliche Strafbefehl hatte dagegen auf 30 Tagessätze zu je 30 Euro (insgesamt 900 Euro) gelautet.

Gegen diesen Strafbefehl hatte Wilke, der bei der jüngsten Kommunalwahl auf der NPD-Liste als Landrat kandidiert und einen regelrechten Kundgebungsmarathon veranstaltet hatte, Einspruch eingelegt, weshalb nun in mündlicher Verhandlung über den Fall entschieden wurde.