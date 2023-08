Regionales Lese-Fest: Göttinger Literaturherbst mit viel Programm in der Umgebung

Von: Thomas Kopietz

Göttinger Literaturherbst 2023: Das Team mit von links Gesa Husemann, Madeleine Stockder, Maria von Estoff, Nina Hornig und Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold wird auch stark in der Region vertreten sein. © Dietrich Kühne

Der Göttinger Literaturherbst hat in diesem Jahr wieder viel zu bieten. Auch in der Region finden viele Veranstaltungen statt.

Göttingen – Eine Lesung in einem Friseursalon, eine im Dunklen auf einer Burg und „der“ deutsche Schlagerstar Roland Kaiser, der nicht singt, sonder das Buch „Live – Das Roadbook“ im PS.Speicher Einbeck vorstellt.

Nie zuvor war der Göttinger Literaturherbst öfter und stärker in der Region Göttingen vertreten als bei seiner 32. Auflage vom 21. Oktober bis 5. November. Aber: Der Ticketverkauf läuft und boomt seit einer Woche – für manche Veranstaltungen werden die Tickets bereits jetzt schon knapp.

Göttinger Literaturherbst hat auch in der Region viele Veranstaltungen im Programm

So sind bislang mehr als 5.000 Karten verkauft. „Wir hatten noch nie in so kurzer Zeit eine so starke Nachfrage nach Tickets und das für alle 84 Veranstaltungen“, sagt Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold. Im Umkehrschluss heißt das, wer Karten für bestimmte Veranstaltungen haben möchte, muss sich mit dem Kauf sputen.

Stark nachgefragt – und das ist keine Überraschung – wird besagte Veranstaltung mit Roland Kaiser am Samstag, 4. November, im PS-Speicher.

Autorin Caroline Wahl liest im Biotechnikum KWS in Einbeck. © Stefan Klüter/nh

Doch auch fernab solcher Stars wie Roland Kaiser ziehen die Veranstaltungen in der Region. Die Besucherzahlen dort seien „stark. Laut Herberhold aber gibt es noch mehr Potenzial in der „Life-Science-Region Göttingen“, wie er sagt, besonders, wenn diese noch mehr zusammenwachse – auch im Kulturbereich.

Tickets für den Göttinger Literaturherbst sind in diesem Jahr bereits stark gefragt

Mit 13 Spielorten ist die Vielfalt der Locations groß. Und diese sind außergewöhnlich, was ein Überblick zeigt:

Vier Lesungen wird es in Einbeck geben, neben der erwähnten mit Roland Kaiser und ARD-TV-Moderator Sven Lorig ist zwei Mal das Biotechnikum von KWS Bühne für Autorinnen: Claudia Kemfert und Caroline Wahl kommen am Samstag, 28. Oktober, und Sonntag, 5. November, zu KWS.

Schauspieler Benno Fürmann liest in der Kulturscheine Rittmarshausen. © Thomas Koy/nh

Kempfert stellt „Schockwellen“ vor, ein Buch über die Energiekrise und die Bedeutung der Energie für den Wohlstand. Mit Caroline Wahl wird eine junge Autorin ihr Erfolgs-Buch-Debüt „22 Bahnen“ vorstellen. Literaturherbst-Unikum Max Goldt wird dann am Freitag, 3. November, im Alten Rathaus Einbeck lesen.

Interessante Veranstaltungen rund um Göttingen: Ein „Literaturherbst“ für die ganze Region

Ein ganz besonderer Ort für eine Lesung ist der Friseursalon von „Andreas Hair Design“ in Uslar-Schoningen. Dort liest und spricht Ulrike Dotzer über ihr Buch „Goldenen Boden“, mit Lebensgeschichten, die auch Berührungspunkte zu Handarbeit, wie dem Friseurberuf haben (Samstag, 28. Oktober).

Keine Frage: Auch der Muthaussaal auf Burg Hardeg in Hardegsen ist besonders. Noch außergewöhnlicher aber ist die gesamte Veranstaltung: Krimi-Lesung und Livemusik verschmelzen – und das alles mit Christine Brand (Roman: „Der Feind – Milla Nova ermittelt“) und dem Lights Out Orchestra findet im Dunkeln statt (Sonntag, 29. Oktober).

Weniger düster und sehr pragmatisch zweckdienlich ist der Veranstaltungsort OBS-Turnhalle Hattorf: Dort wird am Freitag, 3. November, der bekannte Theologe Wolfgang Huber zu Gast sein und über Freiheit, Glück und Politik mit jungen Menschen sprechen. Titel: „Freisein im Miteinander“. Es ist eine Kooperation mit „Buntes Display Hattorf“ Schaufenster für Demokratie (Freitag, 3. November).

Roland Kaiser liest beim Göttinger Literaturherbst: Tickets sind bereits jetzt sehr gefragt

Historischer und prunkvoller wird es an zwei anderen Spielorten: Im Kaisersaal Bad Gandersheim ist am Dienstag, 31. Oktober, Angelika Klüssendorf zu erleben, die mit „Risse“ über ein Kinderleben in der DDR der 60er- und 70er-Jahre erzählt.

Das Welfenschloss Hann. Münden ist am Mittwoch, 1. November, Bühne für den Schauspieler und Autor Samuel Finzi, der mit „Samuels Buch“ unverkennbar einen autobiografisch geprägten Roman vorstellt.

Auch Osterode ist Literaturherbst-Ort: Dort gibt es in der Stadtbibliothek eine ganz besondere Veranstaltung mit den Theatermachern Stille Hunde. Die Göttinger präsentieren am Donnerstag, 2. November, eine szenische Lesung in einfacher Sprache: „Der große Gatsby“. Anmeldung: anwort@literaturherbst.com, Stichwort „Der große Gatsby“

„Unter Bäumen“: Schauspieler Benno Fürmann liest beim Literaturherbst in der Gemeinde Gleichen

Im Rathaus Duderstadt wird Bestsellerautor Ewald Arenz am Sonntag, 5. November, aus „Die Liebe an miesen Tagen“ lesen.

Die TV-Moderatorin und mit Frank Plaßberg verheiratete Anne Gesthuysen kommt am Donnerstag, 2. November, nach Bad Lauterberg in den dortigen Kursaal und stellt ihren auch humorvollen Roman „Wir sind schließlich wer“ vor.

Auch in der kuscheligen Kulturscheune Rittmarshausen (Gemeinde Gleichen) wird ein bekanntes (TV-)Gesicht zu sehen sein: Schauspieler Benno Fürmann wird über „Die Natur, mein Leben und der ganze Rest“ selbstkritisch sprechen. Vorlage ist dabei sein Buch „Unter Bäumen“ (Montag, 30. Oktober).

Junges Theater Göttingen bringt „Loriot 100“ auf die Bühne in der Stadthalle Northeim

Und dann ist da noch etwas ganz Besonderes in der Stadthalle Northeim: Das Junge Theater Göttingen bringt dort „Loriot 100“ auf die Bühne. Vicco von Bülow wäre in diesem Jahr 100 geworden. Der große Komiker hat Verbindungen zu Northeim: Er machte dort 1946 aus seinem Not-Abitur am „Corvi“ ein vollständiges.

Seine Sketch-Partnerin Evelyn Hamann hatte am JT von 1968 bis 1971 ihr Theaterengagement. So drängte sich eine Produktion auf. Zu erleben am Dienstag, 31. Oktober.

Wer keine gewünschten Karten für die Saalveranstaltungen bekommen sollte, kann sich das On-Air-Ticket sichern, einmal 23 Euro zahlen erlaubt Live-Zuschauen oder den Abruf von Aufzeichnungen. Die 60 Streams sind zudem bis Ende November online abrufbar. (Thomas Kopietz)