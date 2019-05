Rekord-Auslastung bei den Göttinger Händel-Festspielen

Ein „umjubelter Jahrgang“ – so die Veranstalter – der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen ist am Sonntag mit der Festspieloper „Rodrigo“ im Deutschen Theater zu Ende gegangen.

Das Klassik-Festival war auch finanziell in Erfolg: 95 Prozent der 9000 Karten für die knapp 60 Veranstaltungen mit 24 Konzerten und Opernaufführungen wurden verkauft – das ist ein Auslastungsrekord.

Ohne Stadthalle

2018 waren noch 12 000 Karten abgesetzt worden. Wegen des Wegfalls der Heim-Spielstätte Stadthalle, die wegen Sanierung gesperrt ist, fehlte nun die größte Halle, für die es keinen vergleichbaren Ersatz gibt.

Deshalb fanden das Festspieloratorium „Saul“ und das Galakonzert in Kirchen in Hann. Münden und Göttingen statt, andere Konzerte wurden in die – deutlich kleinere – Aula der Universität verlegt. Kurzum: Bei diesen Konzerten fehlte ein Platzkontingent von mehr als 2000 Sitzplätzen.

Ein Unwetter verhinderte leider beim Public-Viewing einen besseren Besuch, auch bei anderen Veranstaltungen im Freien gab es einen Besucherrückgang.

Debatte um Rodrigo

Positiv aber: Allein 3500 Menschen sahen die Festspieloper „Rodrigo“. Die Inszenierung von Walter Sutcliffe mit Bühnenbild und Kostümen von Dorota Karolczak und Licht von Susanne Reinhardt sorgte für Diskussionen, erhielt aber auch sehr positive Kritiken in den Medien. Der Geschäftsführende Intendant Tobias Wolff jedenfalls freut sich auch über kontroverse Meinungen.

„Es ist doch großartig, wenn die Festspieloper für Gesprächsstoff sorgt. Bei einem Punkt am Ende sind sich aber alle einig: Die Musik war einmalig. Die Solistinnen und Solisten, das Festspielorchester Göttingen und der Künstlerische Leiter Laurence Cummings sind bei jeder Aufführung minutenlang, zum Teil mit donnerndem Applaus gefeiert worden.“

Laut Veranstalter erhielten auch die anderen Konzerte „durchweg fantastische Publikumsresonanz und begeisterte Kritiken“, auch das wissenschaftliche Rahmenprogramm mit Festvortrag und Symposium sei sehr positiv angenommen worden.

Riesenlob für Münden

„Die Ausweichspielstätten für die großen Konzerte haben funktioniert und waren ausverkauft“, freut sich Wolff, der im Vorfeld unsicher war, ob zum Beispiel das Oratorium in Hann. Münden funktionieren würde – sowohl organisatorisch als auch in der Publikumsakzeptanz.

„Bislang waren wir eher mit kammermusikalischen Programmen in kleinerem Rahmen in der Region“, schildert Wolff einen Grund für Bedenken. Doch diese waren schnell verflogen. „Wir wurden von den Mündenern mit offenen Armen empfangen und vor Ort von Förderern und Kooperationspartnern wunderbar unterstützt.“

Das Publikum habe das herausragende Solistenensemble, den NDR Chor und das Festspielorchester mit stehenden Ovationen gefeiert“.

Halle in der Lokhalle

2020 feiern die Händel-Festspiele ihr 100-jähriges Jubiläum: Dann steht wieder eine große Spielstätte in Göttingen zur Verfügung: In der Lokhalle wird eine eigene Konzerthalle entstehen.

Dafür werden Ein- und Umbauten sorgen. Der Saal werde den hohen Ansprüchen des internationalen Publikums gerecht werden, verspricht Sebastian Wolff. Schon seit Monaten arbeite man mit den Betreibern der Lokhalle und einem international im Bereich Raumakustik tätigen Unternehmen zusammen.

100 Jahre Festspiele

Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen finden vom 20. Mai bis 1. Juni 2020 statt. Das Programm wird am 18. September vorgestellt. Der Vorverkauf startet am 27. September.