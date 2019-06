Rennen der hypermodernen Flöße auf dem Göttinger Kiessee hat ernsten Hintergrund

Paddeln für den guten Zweck hieß es für die Teilnehmer des dritten „Viva con Agua Floßrennens“, das am Samstag wieder viele Zuschauer auf das Gelände des Paddlervereins am Göttinger Kiessee lockte.

Als die Göttinger Gruppe des Vereins Viva con Agua vor zwei Jahren erstmals ein Floßrennen am Kiessee veranstaltete, fand die Veranstaltung noch nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dann man an diesem Tag viel Spaß haben und gleichzeitig etwas Gutes tun kann“, freute sich Mitorganisator Konrad Gnielka über die vielen gut gelaunten Menschen um ihn herum.

Sie alle waren gekommen, um zum einen die elf Teams anzufeuern, die mit ihren aus Brettern, Tonnen und Wannen selbst gebauten und zum Teil abenteuerlich ausschauenden Flößen um die Wette zu Paddeln und in zahlreichen Vor- und Endläufen ihren Sieger zu ermitteln.

+ Klare Botschaft: Die Wasserretter im Hintergrund müssen nicht einmal hinschauen, als dieses Floß mit Transparent vorbeischippert. © Per Schröter

Zum anderen sorgte aber auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit seiner Mischung aus Livemusik, Lesungen, Yoga und eine Kunstaktion für Unterhaltung. Zu den Höhepunkten zählten dabei sicher die Auftritte von Poetry-Slammer Flo Langbein und Allround-Talent Tscharällo sowie der musikalische Ausklang des Abends durch die Kieler Indie-Psychedelic-Rock Band Butler.

„Unser Ziel mit dieser Veranstaltung ist es, auf freudvolle Art und Weise auf die weltweite Wasserproblematik aufmerksam zu machen“, wies Konrad Gnielka auf den ernsten Hintergrund dieser Spaßveranstaltung hin. Der Hamburger Verein Viva con Agua hat sich in Form von ehrenamtlichen Gruppen in vielen Städten Deutschlands organisiert, um Spenden für Trinkwasserprojekte in Projektländern – aktuell in Äthiopien, Nepal, Uganda, Indien, Ruanda, Sudan, Mosambik und Kenia – zu sammeln.

+ Mit Mikro: Diese Teilnehmer beim „Viva con Agua Floßrennen“ auf dem Kiessee zeigten sich kommunikativ. © Per Schröter

„Die Spendenveranstaltungen zeichnen sich dabei durch ihre Vielfältigkeit aus und bieten immer Elemente aus Sport, Kultur und Kunst“, erläuterte Gnielka. Sein Dank ging zum einen an die beteiligten Künstler und die rund 20 Helfer, die mit ihrem Engagement maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hätten, aber auch an den Paddlerclub Göttingen für die erneute Bereitstellung des Vereinsgeländes. „Ohne das würde das Floßrennen gar nicht stattfinden können“, meinte Konrad Gnielka, der sich schon jetzt auf die vierte Auflage im kommenden Jahr freut. per

Informationen über die Hilfsprojekte von Viva con Agua gibt es hier: vivaconagua.org/projekte