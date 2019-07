Retro Band Cloud 6 swingt beim Kultursommer im Alten Rathaus

Wir verlosen über unser Glückstelefon heute Freikarten für die Retro-Band Cloud 6. Sie spielen beim Göttinger Kultursommer am Samstag, 10. August. Heute noch anrufen und gewinnen.

Mit Rock ‘n’ Roll und Rhythm and Blues zurück in die 50er Jahre: Die Band Cloud 6 swingt am Samstag, 10. August, im Alten Rathaus in Göttingen ab 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Und so geht's:

Wir verlosen dreimal zwei Freikarten für das Retro-Konzert. Wer gewinnen möchte, ruft am heutigen Mittwoch, 31. August, beim HNA-Glückstelefon unter der Nummer 01379 / 69 96 60an. Nach Aufforderung nennen Sie das Kennwort „Swing“, Ihren Namen, Ihre Rufnummer und Adresse.

50 Cent aus dem deutschen Festnetz

Kostenhinweis: Der Anbieter ist die Telemedia interactive GmbH. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Aus dem Mobilfunk ist es teurer. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das ist Cloud 6

Cloud 6 ist eine Retro-Band um den gebürtigen Göttinger Kim Lucian Shastri. Ihr Repertoire ist vielseitig. Musikalisch bewegen sie sich im Kontext der 50er Jahre – Rhythm and Blues und Rock ‘n’ Roll werden hier großgeschrieben. Zusätzlichen Einfluss bekommen die Songs von oldfashioned Jazz, Soul und Pop.

Neben dem Kopf der Band zählen zur festen Besetzung auch der Lübecker Pianist und Sänger Christoph Wiatre, der Kölner Gitarrist und Sänger Thilo Hornschild, der Hamburger Kontrabassist Nico Bauckholt und Schlagzeuger Hendrik Frommhold aus Kiel.

Weitere Acts am 3. und 15. August

Neben der Band steht am Samstag, 3. August, auch Schauspieler Karl Miller mit seiner performativen Lesung auf der Bühne. Am Donnerstag, 15. August, gibt es außerdem die musikalische Lesung „Elena Ferrante: Meine geniale Freundin“ von Frantziska Mencz & Michael Rettig.

Die Eintrittskarten für alle drei Veranstaltungen kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro.

reservix.de