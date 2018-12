Revolverhelden mit Gitarren auf den Kinderklinik-Stationen in Göttingen

Livehaftig: Die fünf Musiker der Band Revolverheld spielten am Dienstag unplugged in der UMG-Kinderklinik vor jungen Patienten, Eltern und Therapeuten. Organisiert wurde der Auftritt vom Verein Kinderklinikkonzerte und den Initiatorinnen Nicole John und Nadja Benndorf. Foto: Swen Pförtner/nh

Göttingen. Kranken Kindern und deren Eltern sowie Mitarbeitern hat die Band Revolverheld am Dienstag mit einem Geheimkonzert im Uni-Klinikm eine große Freude bereitet.

Es war ein gut gehütetes Geheimnis – fast bis zum Schluss: Denn der Auftritt der mega-erfolgreichen Band Revolverheld im Göttinger Uni-Klinikum blieb trotz großer Geheimhaltung nicht allen Mitarbeitern verborgen, zumindest nicht denen, die am Dienstag in der Kinderklinik unterwegs waren.

Die Revolverhelden im Klinikum – wie geht das denn? , werden sich viele fragen. Nun. In Deutschland gibt es den rührigen Verein „Kinderklinikkonzerte“, der eben solche Auftritte in Krankenhäusern für die jungen Patienten organisiert – als Überraschung.

Kinderklinikkonzert schon 2016

Mit der UMG-Klinik für Kinder und Jugendmedizin hatte der Verein bereits im September 2016 einen Auftritt klar gemacht: zu Gast war die Dresdner A-Cappella-Gruppe „medlz“. Eine Sache, die hervorragend ankam, Freude in den manchmal frustrierenden, grauen Klinik-Alltag der Patienten – aber auch der Mitarbeiter – gebracht hatte.

+ Organisatorinnen: Sie bringen Musikstars in die Krankenhäuser: Nicole John und Nadja Benndorf vom Verein Kinderklinikkonzerte. Foto: Swen Pförtner/nh

Beim nächsten Mal wollten die Beteiligten gerne „Topmusiker aus den Charts“ bekommen. Das gelang, denn das jüngste Revolverheld-Album „Zimmer mit Blick“ ging durch die Decke, die Konzerte sind meist ausverkauft. Kurzum: die Hamburger Jungs sind angesagt.

Mit Gitarren in der Hand

Dass die Revolverhelden, dann am Dienstag durchs Klinikum stiefelten mit Gitarren in der Hand, um die Kinderklinik im Ostbereich aufzusuchen, war dennoch auch für die Organisatorinnen ein Highlight. Sie spazierten als Adventsüberraschung durch die Tür zur Kindertagesklinik. Und die Jugendlichen, Kinder, etliche Pflegekräfte und Therapeuten wussten sofort, wer da kommt: Revolverheld.

Intime Atmosphäre

Nächstes Jahr wird die Band in Riesenhallen wie der TUI-Arena in Hannover und der Mercedes-Benz-Arena spielen – am Dienstag waren sie zum intimen Gig im Klinikum, saßen auf fünf Stühlen in der Kindertagesklinik. Gekommen waren sie in die warme Stube direkt aus der Kälte, dem Open-Air-Auftritt im österreichischen Skigebiet Hochzeiger im Pitztal.

„Wir wollen mit Euch Advent feiern!“, begrüßte Sänger Johannes Strate die Kinder und Jugendlichen. Und dann sangen sie Hits wie „Immer noch fühlen“, „Das kann uns keiner nehmen“ und „Spinner“. Spätestens bei „Lass uns gehen“ sangen alle mit. Danach besuchten die Revolverhelden weitere fünf Stationen der Kinderklinik, sangen und hatten Geschenke dabei, begleitet von den „Klinikkonzerte-Vorstandsmitgliedern Nicole John und Nadja Benndorf sowie freiwilligen Helfern des Vereins.

"Chefin" Gärtner begeistert

In der UMG hatten sich vor allem die Spieltherapeutinnen Ute Anklam und Anne Kautz um den Auftritt gekümmert. Die Direktorin der Kinderklinik, Prof. Dr. Jutta Gärtner, war natürlich auch dabei, sie begrüßte die Gäste und freute sich, dass Kinderklinikkonzerte wieder da war. Gärtner schwärmte, „die Idee ist toll“ – und sagte auch warum: „Die Konzerte bringen eine ganz besondere Abwechslung in unseren manchmal doch sehr anstrengenden Klinikalltag.“ Den Revolverhelden sprach sie im Namen der Klinik ihren herzlichen Dank aus.

Film in TV-Magazin Brisant

Ein Betrag über den Verein und den UMG-Auftritt lief am Mittwoch, 12. Dezember, in dem ARD-Magazin „Brisant“. (tko)

Stichwort: Kinderklinkkonzerte

Mit Hilfe der Kinderklinikkonzerte sollen kranken Kindern und Jugendlichen in ihrem oft anstrengenden Klinikalltag, zwischen Untersuchungen, Operationen und Medikamenteneinnahmen, einige Augenblicke des Glücks, der Freude geschenkt werden.

Mit dieser Mission und dem Wissen um die positiven Auswirkungen von Musik bei der Bewältigung von Schmerzen besucht das Team des gemeinnützig anerkannten Kinderklinikkonzerte e. V. mit sorgfältig ausgesuchten Bands Kinderstationen, die dort für die kleinen Patienten ein privates Konzert spielen und ihnen einen unvergesslichen Nachmittag bereiten.

Die Kinderklinikkonzerte richten sich auch an Eltern, die ihr Kind während des Klinikaufenthaltes begleiten, und an deren Geschwisterkinder, die bei der Erkrankung eines anderen Kindes in der Familie häufig zu kurz kommen. Initiatorinnen von „Kinderklinikkonzerte“ sind Nicole John und Nadja Benndorf.

Beide engagieren sich neben ihrem Beruf und ehrenamtlich für die musikalischen Highlights im Klinikalltag der Kinder. Nach vier Jahren, in denen das Projekt als private Initiative der beiden Frauen vollständig eigenständig finanziert und organisiert wurde, gründeten beide 2015 den Ve Verein „Kinderklinikkonzerte e.V“.

Mittlerweile werden sie von einem 20-köpfigen Team ehrenamtlich bei ihrer Arbeit unterstützt. I nsgesamt konnten seit 2011 sechszehn Konzerte stattfinden – mit Stars wie den Bands Silbermond und Jupiter Jones sowie Max Giesinger.