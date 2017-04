Richter erlässt Haftbefehl gegen 16-jährigen Verdächtigen

Tötungsfall Diemardener Warte

+ Fundort der Leiche: die Diemardener Warte zwischen Göttingen-Geismar und Diemarden. Foto: Rampfel

Im Fall des Tötungsdeliktes an der Diemardener Warte vom vergangenen Freitag hat der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Göttingen am Dienstagnachmittag einen U-Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag gegen einen 16-jährigen Mann erlassen.