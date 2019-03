"Pioniere des digitalen Wandels": Richtfest für neues Göttinger Rechenzentrum

Super-Computer für Südniedersachsen

+ © Per Schröter Richtfest für das neue Göttinger Rechenzentrum: Von links: GWDG-Geschäftsführer Ramin Yahiypour, Staatssekretär Stefan Muhle,UMG-Vorstand Sebastian Freytag, Uni-Präsidentin Prof. Ulrike Beisiegel,Uni-Vizepräsident Dr. Norbert Lossau, Wissenschaftsminister Björn Thümler, Christian Giesinger (Max-Plack-Gesellschaft) und Uni-Gebäudemanager Rainer Bolli. © Per Schröter

Göttingen – Zehn Monate ist es her, dass am Nord-Campus der Grundstein für das neue gemeinsame Großrechenzentrum für den Wissenschaftsstandort Göttingen gelegt wurde. Am Dienstag wurde nun Richtfest gefeiert.