Labordienstleister feiert Richtfest: Wo bald das Blut untersucht wird

Von: Bernd Schlegel

Teilen

So soll der neue Komplex auf der Göttinger Siekhöhe aussehen: Für 2024 ist der Einzug von 600 Mitarbeitern des medizinischen Dienstleiters Amedes dort geplant. Dann werden die Bereiche Labore, Büros und Logistik, die bisher auf das Stadtgebiet verteilt waren, einem Standort zu finden sein. © Visualisierung/EBR Projektentwicklung Göttingen/nh

Wenn es um Blutuntersuchungen geht, ist der Labordienstleister Amedes nicht weit. Jetzt hängt die Richtkrone über einem Neubau in Göttingen.

Göttingen – Ein Großprojekt der besonderen Art auf der Siekhöhe in Göttingen geht nach dem Richtfest in den Endspurt. Für den Bau eines neuen Hauptquartiers des Labordienstleisters Amedes werden etwa 60 Millionen Euro investiert – zehn Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. 600 Beschäftigte werden auf dem knapp zwei Hektar großen Gelände arbeiten.

Die Amedes-Gruppe ist Spezialist für die Untersuchung von Patienten-Proben, zum Beispiel Blut. Noch immer ist das Unternehmen auf mehrere Standorte in der Uni-Stadt verteilt.

Fertigstellung im Frühjahr 2024

Das soll sich mit der Fertigstellung des Neubaus im Frühjahr kommenden Jahres ändern. Eigentlich sollte das Richtfest schon zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden. Doch es gab Verzögerungen.

Die Macher des Bauprojekts: Amedes-Gründer Dr. Helmut Wagner (links) und EBR-Geschäftsführer Borzou Rafie Elizei. © Bernd Schlegel

Das künftige dreiteilige Gebäudeensemble wird als neues Kompetenzzentrum den höchsten Ansprüchen des international tätigen Labor- und medizinischer Dienstleisters an funktionales und zeitgemäßes Arbeiten gerecht, so die Göttinger EBR Entwicklung GmbH, die das Projekt realisiert.

Labore, Verwaltung und Logistikzentrum

Es entstehen ein Verwaltungsgebäude, ein Logistikzentrum sowie ein Laborkomplex. Dort werden unter anderem auch Untersuchungen von Proben möglich sein, bei denen wegen der Infektionsgefahr besonders hohe Sicherheitsstandards erforderlich sind.

Bei dem Bauprojekt wird eine interessante Architektur umgesetzt. So entstehen begrünte Häuserfassaden sowie Dachgärten. Außerdem werden die neuen Gebäude in „umwelt- und klimafreundlicher Bauweise“ errichtet. Sie werden einen besonders hohen Standard bei der Energieeffizienz erfüllen.

Deutlich mehr als die Hälfte der Wärme- und Kälteversorgung soll aus erneuerbaren Energien bestritten werden. So wird in dem Gebäudekomplex auch Erdwärme (Geothermie) genutzt. Zudem spielen die Gebäudebegrünungen eine besondere Rolle: Durch ihre Dämmwirkung wird indirekt der Bedarf an Heiz- und Kühlenergie reduziert.

Neuer Lebensraum für Insekten und Vögel

Im Außenbereich werden kleine Waldbereiche (Tiny Forests) angelegt. Gleichzeitig entsteht so ganz nebenbei ein neuer Lebensraum für Insekten und Vögel.

Richtfest: Der Labordienstleister Amedes will im Frühjahr 2024 in sein neues Domizil auf der Siekhöhe in Göttingen einziehen. © Bernd Schlegel

Die EBR Immobilien Invest wird das Ensemble nach Fertigstellung zunächst für 20 Jahre an die Amedes-Gruppe vermieten.

„Glaspalast“ wurde 2021 abgerissen

An der Stelle, an der der Neubau entsteht, stand zuvor der nicht vollendete Hauptsitz von „Göttinger Gruppe“ und „Sekurenta AG“, die in einen der größten Finanzskandale Norddeutschlands verstrickt waren. Das Gebäude, das viele „Glaspalast“ nannten, war im Jahr 2021 abgerissen worden. Viele Teile des Gebäudes sind dabei recycelt worden. (Bernd Schlegel)

Hintergrund: Viele niedergelassene Ärzte nutzen den Labordienstleister Amedes Das Unternehmen Amedes hat seinen Ursprung im 1987 von Dr. Helmut Wagner und Werner Stibbe in Göttingen gegründeten diagnostischen Kompetenznetz „wagnerstibbe + Partner“.

2008 wurde die Amedes Holding ins Leben gerufen. Die Gruppe, die heute mehr als 90 Standorte in Deutschland, Belgien, Österreich und Dubai betreibt, ist stark gewachsen. Amedes gehört mit mehr als 4000 Mitarbeitern – darunter mehr als 480 Ärzte und wissenschaftliche Mitarbeiter – zu den größten Unternehmen in diesem Bereich.

Allein in Göttingen kommen täglich etwa 10 000 bis 12 000 Aufträge mit durchschnittlich zwei bis drei Proben herein. Viele niedergelassene Ärzte aus Südniedersachsen und Nordhessen lassen dort untersuchen.

Amedes ist außerdem ein Spezialist für die PCR-Tests zum Nachweis einer möglichen Corona-Infektion. Weitere Informationen gibt es hier. (bsc)