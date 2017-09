Riesen-Flugmodelle schweben am Wochenende in Elliehausen ein

Elliehausen. Die laut Veranstalter größte Flugmodellshow Norddeutschlands findet an diesem Wochenende in Elliehausen bei Göttingen statt.

Der MSV Condor lädt für Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, zu zwei Aktionstagen ein. Das Flugprogramm läuft am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

20 der gezeigte Modelle sind so groß und schwer, dass sie, wie ihre große Vorbilder, eine Zulassung vom Luftfahrt-Bundesamt benötigen.

Die Vielfalt an verschiedenen Flugzeugtypen, die in Elliehausen zu sehen sein wird, ist riesig. Die ältesten Modelle sind sicherlich die zwei Bleriots aus von von 1909. Am anderen Ende der Zeitleiste befinden sich dann moderne Kampfjets wie der Eurofighter.

Aber auch Hubschrauber sowie Segelflug- oder Kunstflugmodelle sind zu sehen. Und fast alle Modelle sind Originalnachbauten in allerhöchster Qualität, die vom Original kaum zu unterscheiden sind. Zu den größten Modellen, die in Elliehausen zu sehen sind, gehören die Bücker Jungmeister von Helmut Müller, die mit 130 Kilogramm fast die Größe des Originals erreicht und die Zlin 526 AFS von Zdenek Hulka aus mit 96 Kilogramm.

Die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände auf dem Modellflugplatz Elliehausen ist ab den Autobahnabfahrten Göttingen und Göttingen Nord ausgeschildert.

www.mega-flugshow.de