Riesenspaß beim Hindernis-Lauf-Spektakel in Göttingen

Von: Per Schröter, Thomas Kopietz

Raus aus dem Tunnel: Mit Musik und Lichteffekten werden die jungen und älteren Läufer beim Great Barrier Run in Göttingen auf den Kurs geschickt, wie hier beim Family-Run über drei Kilometer. © Per Schröter

Tolle Atmosphäre herrscht beim Great Barrier Run, dem Mega-Hindernislauf in Göttingen. Dort steht nicht der Einzelne im Vordergrund, sondern das Team-Erlebnis.

Göttingen – Mit einem Teilnehmerrekord ging am Samstag die mittlerweile achte Auflage des „Great Barrier Run“ (GBR) über die Bühne. Rund 4500 Sportbegeisterte liefen, kletterten, rutschten und krabbelten auf dem Uni-Sportgelände am Sprangerweg bei einer der größten Göttinger Sportveranstaltungen um die Wette. Und das Wetter spielte mit, bei und vor dem Run.

Great Barrier Run: Natürliche Befeuchtung kam vorher von oben

„Gut, dass es die Tage zuvor immer mal geregnet hat!“, sagt Mitorganisator Nicolas Karasch. So wurde die Bahn natürlich angefeuchtet. Schlamm – und ohne den geht beim GBR nix – gab es also genug. Und wer beim spaßigen Rutschen den Hang hinab über die Planen hinausschoss, den bremste die saftig-weiche Wiese. Manche rutschten dort auch als Gruppe, wie etwa 15 Schüler des Mariano-Josephinum-Gymnasium in Hildesheim. „Es ist so toll hier“, jubelten sie.

Laufpartner helfen sich gegenseitig beim Great Barrier Run in Göttingen

„Ach du Scheiße“, hörte man eine Teilnehmerin sagen, als sie auf das gewaltige Holzhindernis „Tiny One“ zulief. „Los, das packen wir“, meinte ihr Laufpartner aufmunternd und begann als erster, die meterhohe Kletterwand zu erklimmen.

Auf halber Strecke drehte er sich um, reichte seiner Partnerin eine Hand und half, zog sie zu sich heran. Gemeinsam schafften sie es nach oben. Nachdem beide auf der anderen Seite wieder sicheren Boden unter den Füßen hatten, ging die wilde Fahrt weiter. Gemeinsam: Das ist das Stichwort. Die meisten der Hindernisse können nur in Teamarbeit überwunden werden.

Rücksicht ist angesagt: die Langsamen bestimmen das Gruppentempo

Und es wird Rücksicht genommen. Nach dem Baumstammtragen auf der 12-Kilometer-Runde sagt ein schnaufender Läufer: „Ich muss langsam machen.“ Antwort eines Teampartners: „Okay, dann gibst Du jetzt das Tempo vor.“ Denn: Ankommen wollen alle gemeinsam im Ziel, dort auf den Buzzer hauen, die Feuerfontänen auslösen – und dann gibt es das gemeinsame Siegerfoto – ober für die Mannschaft, die Schulklasse oder beim Family-Lauf mit der Familie.

„Oh Gott, warum tun die sich das bloß an?“ Das sagten und dachten sich viele der zahllosen Zuschauer, die am Samstag an der Strecke standen. „Endlich darf man sich mal offiziell dreckig machen - und muss es sogar“, hatte Sebastian Gundelach aus Varlosen eine sicher nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf diese Frage.

„Das ist einfach ein richtig coole Veranstaltung“

Zum zweiten Mal nahm Gundelach mit seinen beiden Töchtern Zoey und Sophie am GBR-Familienlauf über drei Kilometer teil. „Das ist einfach eine richtig coole Veranstaltung und eine tolle Gelegenheit, zusammen mit den eigenen Kindern, aber auch mit Freunden oder Arbeitskollegen etwas zu erleben und Spaß zu haben.“

Team-Erlebnis und Teamarbeit: Genau das zeigte sich auch immer wieder an einem der schwierigsten Hindernissen, dem „Mud And Down“. Immer wieder blieben die Läufer in dem tiefen Schlammloch hängen oder verloren sogar ihre Schuhe. Wer es dann den Matschhügel nicht hinaufschaffte, der wurde entweder vom Hintermann angeschoben oder er bekam vom Vordermann eine helfende Hand. Einfach zurückgelassen wird beim GBR jedenfalls niemand.

Teamarbeit ist auch bei den Helfenden angesagt

Teamarbeit ist auch bei den Moderatoren angesagt: Jan Fragel und Nils Leunig sind eingespielt, passen sich verbal die Bälle zu, erzählen Geschichten, interviewen Startende. „Nur noch fünf Stunden, sagt Fragel um 11 Uhr und grinst.

Gute Laune und pure Energie versprüht ein anderes Duo: Auf der Bühne, bevor es in den Starttunnel geht, warten Hannah und Melissa auf die Läufer. Ruckzuck werden diese von den beiden top-fitten Sportlerinnen aufgewärmt, startfähig gemacht.

Hannah und Melissa ziehen bis zum Ende durch

Hannah und Melissa übrigens ziehen durch: bis zur letzten Startgruppe machen sie ihren Job mit Begeisterung. Und: die Anfeuerungsrufe kommen auch dann noch mit der gleichen Intensität rüber wie zu Beginn um 9 Uhr.

Kleines Manko: Die Musik und Lautstärke erlebten die Kinder und auch die Eltern, besonders in der Gastro-Zone, als zu laut. Gespräche vielen schwer. Und auch deshalb kommen ja viele als Zuschauer und Teilnehmer zum GBR. Denn nach dem Lauf gibt es doch so viel zu erzählen.

Matsch auf Kleidung und Körper ist eine Trophäe

Vom Spaß künden dann immer noch die Matschflecken auf Kleidung und Haut. Manches Kind mochte diese dank der Wärme schnell getrockneten Sprenkel gar nicht abwaschen – ist ja auch eine Trophäe, wie die Medaille, die jeder beim Family-Lauf bekam.

Der gemeinsame Hindernislauf ist auch ein Team-Building-Ereignis, das von vielen Firmen genutzt wird. Sie unterstützen teilnehmende Teams aus ihren Reihen, spendieren T-Shirts und beteiligen sich an der – nicht ganz günstigen – Startgebühr.

Unternehmen nutzen das Team-Event

Diesmal machte auch die neue Göttinger Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn mit. Sie betonte, dass sich die Polizei als attraktiver, moderner Arbeitgeber präsentieren konnte. „Und, dass wir bei der Polizei Teamplayer sind“, sagte eine begeisterte Wulff-Bruhn.

2024 heißt der Lauf „Obstacle City Run“

2024 übrigens wird es den Great Barrier Run so nicht mehr geben. Aber keine Angst: Er bekommt einen neuen Namen: „Obstacle City Run“ wird er dann heißen. Anmeldungen für den 24er-Lauf sind übrigens schon möglich, für die Startorte Göttingen (31. August 2024) und für Berlin auch noch in diesem Jahr: Am 7. Oktober wird im Olympiapark gelaufen. www.great-barrier-run.de (Per Schröter/Thomas Kopietz)

Gaudi an der Hangrutsche beim Great Barrier Run in Göttingen: Diese Schülerinnen und Schüler des Mariano-Josephinum-Gymnasium Hildesheim rutschten zusammen und mussten sich sortieren. © Tom Hennigs

Lebensfreude für die ganze Familie: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Family-Lauf beim Great Barrier Run in Göttingen stürzten sich gemeinsam in die oft nassen und matschigen Hindernisse. © Per Schröter

Siegerfoto und Medaille: Das war für viele, neben Matschflecken, die Belohnung im Ziel, auch für Simon Kühne (rechts) mit Sohn Lukas. © Per Schröter

Hinein! Ein beliebtes Hindernis auch zur Selbstüberwindung ist das Wasserbecken samt Rutsche beim Great Barrier Run in Göttingen. © Per Schröter