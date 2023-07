Robert Oppenheimer: Karriere-Zündung für „Vater der Atombombe“

Sensibel, hochintelligent, poetisch und mit sozialer Prägung: J. Robert Oppenheimer, der „Vater der Atombombe“ war ein widersprüchlicher Mensch. Er lebte und arbeitete mit den größten Physikern auch in Göttingen. Hier ein Foto vermutlich aus dem Jahr 1944. © US National Archivs/dpa

Die Wissenschaftskarriere von Robert Oppenheimer nahm in Göttingen Fahrt auf. Das Leben des „Vaters der Atombombe“ ist als Film im Kino zu sehen.

Göttingen – Seit einer Woche läuft der Film „Oppenheimer“ in deutschen Kinos. Der Physiker und Leiter des „Manhattan-Projekts“ zum Bau der Atombombe promovierte 1926/27 bei Max Born in Göttingen.

„Oppenheimer“ ist der Titel des Films über einen Mann, in dessen Leben sich das größte Dilemma spiegelt, dem ein Wissenschaftler, ausgesetzt sein kann. J. Robert Oppenheimer leitet als Wissenschaftler das „Manhattan-Projekt“, das 1945 weltweit – vor den Nazis – die erste Atombombe baut und zündet.

„Trinity“-Test veränderte die Welt

Der „Trinity“-Test ist ein epochales Ereignis, das die Welt verändert und die Abwürfe der Bomben „Little Boy“ und „Fat Man“ auf Hiroshima und Nagasaki ermöglicht: 300 000 Menschen sterben 1945 sofort, Hunderttausende an den Folgen. Oppenheimer aber, der „Vater der Atombombe“ ist eigentlich ein höchst humaner Mensch, der den Schock über die Folgen der Bomben nie verkraften wird.

Später kämpft Robert Oppenheimer gegen den militärischen Einsatz der Atom- und den Bau der Wasserstoffbombe. Und wird von dem Land, dem er die Bombe bringt, kaltgestellt, auch wegen seiner Nähe zum Kommunismus.

Die Physiker haben erfahren, was Sünde ist. Und dieses Wissen wird sie nie mehr ganz verlassen.

Bereits 1926 hat Robert Oppenheimer, der sein Studium in Harvard in nur drei Jahren abschließt, mehrere Abhandlungen über die Quantenmechanik und die Atomstrukturen veröffentlicht. Diese wecken das Interesse des deutschen Physikers und späteren Nobelpreisträgers Max Born. Der ruft Oppenheimer nach Göttingen, die Stadt, die im Leben des Robert Oppenheimer zwar nur eine kurze, aber höchst intensive Episode darstellen soll. Im Spätsommer 1926 fährt er mit dem Zug von Cambridge nach Göttingen – das Mekka der Physiker, wo meist junge Genies die theoretische Physik in Windeseile revolutionieren.

Großartige Biografie von Kai Bird und Martin J. Sherwin

Just in diesem Moment kommt Oppenheimer in die Stadt und ist hellauf begeistert, schreibt seinem Freund Francis Fergusson aus Cambridge am 14. November 1926 – wie in der großartigen Biografie von Kai Bird und Martin J. Sherwin zu lesen ist: „Göttingen würde Dir gefallen, glaube ich. Die Naturwissenschaften sind hier viel besser als in Cambridge, und im Ganzen vermutlich besser als irgendwo sonst.“ Nur zur Einordnung: Cambridge gilt damals als Europas Zentrum für Experimentalphysik.

Göttingen also: Dort ist Oppenheimer zur rechten Zeit am besten Platz – beim allerbesten Lehrmeister: Max Born. Der Leiter des Physikalischen Instituts fördert vor allem die Arbeiten von Werner Heisenberg, Eugene Wigner, Wolfgang Pauli und Enrico Fermi – allesamt sollten sie für Furore als Wissenschaftler sorgen. Oppenheimer blüht auf, vergessen sind die tief depressiven Phasen im britischen Cambridge.

Oppenheimer stößt auf berühmte Wissenschaftler

In Göttingen mit der Uni am Leinekanal stößt er auf weitere berühmte Wissenschaftler: den Experimentalpyhsiker James Franck, bereits Nobelpreisträger. Ernst Pascual Jordan, der mit Max Born und Werner Heisenberg an der Formulierung der matrizenmechanischen Version der Quantentheorie arbeitet. Paul Dirac entwickelt eine Feldtheorie der Quantenphysik.

Der Göttinger Historiker Prof. Peter Aufgebauer bilanzierte 2016 in einer Stellungnahme zu einem Streit um eine Oppenheimer-Gedenktafel: „Seit der Göttinger Zeit gehörte Oppenheimer zum engsten Zirkel der führenden Atom- und Quantenphysiker“, so Aufgebauer. „Oppenheimer ist damit ein wichtiger Protagonist der „Göttinger Physik“ der 20-er-Jahre und ihrer weltweiten Bedeutung in der Grundlagenforschung im Bereich der Atom- und Quantenphysik.“

Bahnbrechende und umwälzende Entdeckungen

Kurzum: Was in diesen wenigen Jahren in Göttingen an bahnbrechenden, umwälzenden Entdeckungen allein in der Physik passiert, ist noch heute kaum zu glauben.

Oppenheimer wohnt im Haus der Göttinger Arztfamilie Cario, die das Geld aus der Vermietung benötigt. Robert spürt: In der Uni ist das Leben reich, auch materiell, die Stimmung gut. Außerhalb drückt die Rezession, aufkommende Armut aufs Gemüt. Viele Deutsche seien damals „verbittert und mürrisch gewesen, wütend und voll von dem, was später noch größeres Desaster hervorbringen sollte“, sagt Oppenheimer, der von Haus aus wohlhabend war. Finanznot kennt er nicht. Aber er macht sich wenig aus Geld. Er gilt als großzügig, verschenkt gern auch geliebte Gegenstände.

Begegnung mit einer der schönsten Studentinnen

In der Biografie heißt es auch: „Göttingen war nicht nur Physik und Dichtung. Da war auch Charlotte Riefenstahl, eine der schönsten Studentinnen Göttingens. Oppenheimer, noch unerfahrener Liebhaber, fängt Feuer, entfacht von der Physikerin, die zudem Andre Gide kannte, einen Autor den Oppenheimer las, der sich mit der moralischen Verantwortung des Einzelnen für das Weltgeschehen beschäftigte – wie es Oppenheimer tat, der spätere „Vater der Atombombe“.

Trailer zum Kinofilm „Oppenheimer“

Robert isst gerne Wiener Schnitzel im Junkernhaus, der späteren Junkernschänke, unter einem Stich von Otto von Bismarck (studierte auch in Göttingen) sitzend. Zum Biertrinken geht er mit Freunden in den „Schwarzen Bären“, ein Wirtshaus aus dem 15. Jahrhundert, das heute seit vielen Jahren auf einen Käufer und eine Sanierung wartet.

Der Film: „Oppenheimer“, dargestellt von Cillian Murphy in der Wüste Mexikos, wo die erste Atombombenexplosion getestet wurde. © Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/dpa

Robert Oppenheimer lernt in Göttingen immens viel, entdeckt für sich die Offenheit, das Sprechen mit Menschen, beteiligt sich zu oftbesserwisserisch in den Vorlesungen Borns, was ihn bei Kommilitonen unbeliebt macht. Und er lernt das Lernen von anderen, anstatt, wie in den USA und Cambridge isoliert und allein in Büchern zu versinken.

Idol für Oppenheimer: Max Born. © Archiv/dpa

Am 11. Mai 1927 macht Oppenheimer seine Promotionsprüfung. James Franck war einer der Prüfer und sagt zu einem Kollegen: „Ich bin rechtzeitig herausgekommen. Er (Oppenheimer) fing gerade an, mir Fragen zu stellen.“

Glänzende Kurzaufsätze

In Göttingen erreicht Oppenheimer in nur neun Monaten das, was er in seiner tiefen Depression schon komplett in Zweifel gezogen hatte: akademischen Erfolg auch mit zwei glänzenden Kurzaufsätzen – einer davon über die „Quantentheorie der Moleküle“. Vor allem wächst sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zurück.

Oppenheimer wird zu einem genialen Physiker, später zum Leiter des „Manhattan-Projektes“. Er bringt der Menschheit das Feuer Atombombe, ist aber von Zweifeln und Selbstzweifeln zerfressen, wird von den Kommunistenjägern und Sicherheitsbeamten zermürbt, als Sicherheitsrisiko bewertet.

Oppenheimer starb 1967 an Kehlkopfkrebs

Die US-Regierung hat J. Robert Oppenheimer nach fast sieben Jahrzehnten Ende 2022 posthum – er starb am 18. Februar 1967 an Kehlkopfkrebs – die Unbedenklichkeitserklärung zurückgegeben. Bei ihrer Entscheidung, Oppenheimer 1954 die Sicherheitsfreigabe zu entziehen, habe die US-Atomenergiekommission AEC gegen eigene Richtlinien verstoßen, sagte Energieministerin Jennifer Granholm. (Thomas Kopietz)

Buch: „J.Robert Oppenheimer“, Kai Bird/Martin J. Sherwin, List, 672 Seiten, 14 Euro.

Film: „Oppenheimer“, seit 20. Juli in deutschen Kinos, Regie: Christopher Nolan. Mit: Cillian Murphy, Emily Blunt, Jack Quaid, Matt Damon, Kennath Brannagh u.a.

Das rasante Leben des genialen Wissenschaftlers Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer wurde am 22. April 1904 als Sohn wohlhabender jüdischer Einwanderer in New York geboren. Sein Vater Julius S. Oppenheimer stammte aus dem hessischen Hanau und machte als Textilimporteur ein Vermögen in den USA. Roberts Mutter Ella Friedmann besaß in New York ein Atelier und arbeitete als Kunstlehrerin. Wie sein jüngerer Bruder Frank, der spätere Physiker, wuchs Robert in behüteten Familienverhältnissen auf.



Nach der Schulausbildung studierte er ab 1922 an der Harvard-University im Hauptfach Chemie, besuchte aber auch Vorlesungen in den Fächern Kunst und Literatur, Architektur und Altgriechisch. Erst nach mehreren Semestern wandte sich Robert auch der Physik zu, da sein Interesse daran von einem Professor geweckt wurde. Er schloss nach nur drei Jahren in Harvard mit Auszeichnung ab, ging nach Cambridge, um dort im Team des Nobelpreisträgers Ernest Rutherford zu forschen, dann ging es nach Göttingen.



Nach seiner Zeit samt Promotion dort beim großen Max Born (siehe Haupttext) wird Oppenheimer mit 25 Jahren Assistenzprofessor an der University of California in Berkeley. Ab 1929 arbeitete er in Pasadena am California Institute of Technology. Veröffentlichungen über kosmische Strahlung, Neutronensterne und Positronen verschaffen ihm fortan einen Top-Ruf.



1942 wurde Oppenheimer jene Position angeboten, die ihm später ungeliebten Beinamen „Vater der Atombombe“ einbrachte: die Leitung des „Manhattan-Project“ mit dem Ziel Bau der ersten amerikanischen Atombombe.



Oppenheimer scharte einige der führenden Wissenschaftler um sich und verlegte die Einrichtung nach New Mexiko, wo in der Wüste am Los Alamos National Laboratory die „Bombe“ entwickelt und gebaut wurde. Dafür erhält Oppenheimer der zweifache Vater die „Medal of Merit“, eine der höchsten Auszeichnungen de USA. Als Vorsitzender des Beratungskomitees der US-Atomenergiebehörde geriet Oppenheimer aber später mit dem republikanischen Politiker Lewis Strauss über die Entwicklung der Wasserstoffbombe so aneinander, dass er vom FBI überwacht wurde. Oppenheimer wollte den Bau der Wasserstoffbombe verhindern, behindert wissenschaftliche Arbeiten. Die Behörden beschuldigen ihn als russischen Spion. In der McCarthy-Ära werden ihm Kontakte zu linken Intellektuellen nachgewiesen. 1954 wurde er auf Geheiß Eisenhowers aus den Ämtern entfernt. John F. Kennedy rehabilitiert ihn, er erhält den Enrico-Fermi-Preis. Jener große Physiker Fermi hatte Oppenheimer beim Bau der Bombe beraten. (tko)