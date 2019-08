Rock am Kauf Park in Göttingen: Drei Bands treten an

Rock am Kauf Park in Göttingen: Viele Fans freuen sich schon auf den Wettbewerb. Die Siegerband darf beim Open Air im Kaiser-Wilhelm-Park auftreten.

Die Gewinner des Band-Wettbewerbs "Rock am Kaufpark" dürfen eine Woche später beim Open Air im Kaiser-Wilhelm-Park in Göttingen auftreten.

Nachwuchsmusiker aus der Region, die sich einem großen Publikum präsentieren wollen, treten beim Band-Wettbewerb „Rock am Kauf Park“ in Göttingen auf. Der nächste Auflage beginnt am Samstag, 10. August, um 20 Uhr.

Auch diesmal sind drei Bands bei der größten Veranstaltung dieser Art in Südniedersachsen dabei. Der Eintritt ist frei. In die Endrunde haben es „Feivel’s Five“, „Waves no Shore“ und „The Jenglers“ geschafft.

Im Anschluss an die Wettbewerbsbeiträge kürt eine Fach-Jury die Gewinnerband. Mit dabei ist der Fernsehmoderator, DFB-Stadionsprecher und Antenne Niedersachsen Wochenend-Moderator Andreas Wurm, der durch den Abend führen wird.

Die Gewinnerband darf sich auf einen Studioaufnahmetag mit „dluxe media“ in Rosdorf und einen Auftritt auf dem Open Air im Kaiser-Wilhelm-Park am Samstag, 17. August, in Göttingen freuen.

Abends spielt die Hit-Radio-Band

Ab 22 Uhr am Samstag tritt die „Hit-Radio-Show-Band“ auf, die aus acht Musikern sowie 200 Kostümen und 40 Live-Acts besteht.

Zuvor wird am Samstag ab 11 Uhr Laura Wilde zu einem Kurz-Auftritt inklusive Autogrammstunde auf der großen Bühne erwartet. Danach mischt DJ Franky von 13 bis 17 Uhr das Publikum mit dem besten Mix aus Schlagern auf.

Erstmalig gibt es am Freitag, 9. August, von 19 bis 23 Uhr eine Discofox-Party geben. Auch dabei darf von 19 bis 23 Uhr zur Musik von DJ Franky aus Göttingen getanzt werden. Die Aktionstage werden wieder von zahlreichen Sponsoren unterstützt.