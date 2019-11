Großeinsatz

+ © Bernd Schkegel Ein Getreide-Silo drohte in Rosdorf zu bersten: Betroffen war der mittlere der fünf Speicher. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren vor Ort. © Bernd Schkegel

Großeinsatz für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk in Rosdorf. Dort wurde am Montag ein Riss in einem Getreidesilo festgestellt. Es droht zu platzen.