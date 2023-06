Rotbuche in Göttingen stirbt wegen Trockenstress ab

Von: Per Schröter

Abgeplatzte Rinde und Pilzbefall: Die mächtige Rotbuche am Gauss-Weber-Denkmal in Göttingen ist ein nicht zu rettender Pflegefall. Niklas Rehm und Daniela Berger vom Fachdienst Stadtgrün begutachten den Zustand. © Per Schröter

Der Klimawandel hat ihr Schicksal besiegelt. Die prächtige Rotbuche am Wall in Göttingen ist innerhalb eines Jahres abgestorben.

Göttingen – Der Klimawandel trifft inzwischen auch die Göttinger Baumlandschaft mit Wucht. Innerhalb eines Jahres ist jetzt eine markante, mindestens 120 Jahre alte Rotbuche in der Gauß-Weber-Anlage abgestorben. Sie zählt zu den prächtigsten Bäumen im öffentlichen Raum in Göttingen und muss bis auf einen Reststamm gefällt werden.

Die 27 Meter hohe Rotbuche mit ihrem gewaltigen Stamm von mehr als 1,50 Meter Durchmesser und den weit ausladenden, tiefhängenden Ästen zählte sicher zu den auffälligsten Bäumen in der Parkanlage an der Bürgerstraße. „Der Baum ist erst im vergangenen Winter im Zuge der Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit auffällig geworden“, berichtet Daniela Berger, Leiterin des Fachdienstes Stadtgrün. Man habe dabei Abplatzungen in der Rinde, Risse und einen verstärkten Pilzbefall an den Ästen festgestellt. „Da war aber noch nicht klar, wie der Gesundheitszustand der Rotbuche genau war“, so Berger.

Experten sind vom schnellen Sterben der Buche überrascht

Ein externer Gutachter habe dann aber bestätigt, dass es alles andere als gut aussah. „Im Frühjahr hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass der Baum innerhalb von nur einer Vegetationsperiode komplett abgestorben ist“, sagt Daniela Berger. Das habe auch die Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtgrün erschreckt. „So etwas ist bei so großen und starken Bäumen schließlich sehr unüblich.“

Das Ende kam schnell: Die mächtige Rotbuche am Gauss-Weber-Denkmal in Göttingen nahe Bürgerstraße und Stadtwall ist innerhalb eines Jahres abgestorben. Grund ist wohl Trockenstress. © Per Schröter

Ursache für das Absterben sei der extreme „Trockenstress“ der vergangenen Jahre durch große Hitze und wenig Niederschläge. „Dadurch war der Baum scheinbar derart geschwächt, dass sich diverse Schädlinge und Pilze einnisten und ihm den Rest geben konnten“, sagt Bergers Kollege und Teamkoordinator Stadtbäume Niklas Rehm.

Um das Beste aus der insgesamt sehr traurigen Situation zu machen, wird die Rotbuche jetzt nicht komplett gefällt. „Wir werden noch im Laufe dieser Woche die Krone von einem Fachbetrieb entfernen und den Stamm nur soweit fällen lassen, dass etwa zwölf Meter davon stehenbleiben und er künftig als Habitat für die Tierwelt dient“, sagt Rehm. Außerdem werde man in einiger Entfernung zum Reststamm eine rund sieben Meter hohe Ulme pflanzen und auf dem Gelände eine Blühwiese für Insekten anlegen.

Tote Rotbuche ist Verlust für Mikroklima und Artenvielfalt

„Das Absterben der Rotbuche stellt dennoch einen großen Verlust für das Mikroklima sowie die Biodiversität dar“, sagt Daniela Berger. Außerdem verliere die Göttinger Innenstadt damit „einen seiner stattlichsten und beliebtesten Bäume“.

Ob dasselbe Schicksal in nächster Zukunft auch andere Bäume in der Universitätsstadt ereilen wird, sei noch unklar, „aber definitiv nicht auszuschließen“. Das Problem sei, dass gerade ältere Bäume, wie sie auch in den Schillerwiesen zu finden und durch Trockenstress besonders gefährdet sind. Eine Bewässerung dieser Bäume sei jedoch allein durch ihre Größe und benötigte Wassermenge schwierig. „Neben dem Alter spielt auch der Standort eine entscheidende Rolle“, sagt Niklas Rehm. Deshalb sei es umso wichtiger, an solchen Standorten wie der Gauß-Weber-Anlage vom Klimawandel betroffene und abgetötete Bäume durch deutlich hitzebeständigere und genügsamere wie etwa die Ulme zu ersetzen.