Rücksichtsloser Fahrer auf Landesstraße: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem rücksichtslosen Fahrer, der am Sonntag, 10. Mai, gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 569 zwischen den Ortschaften Klein Lengden und Benniehausen in der Gemeinde Gleichen unterwegs war.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es dabei zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Zeugenaussagen zufolge soll der Fahrer eines schwarzen Toyota Avensis seinen Wagen mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt und dabei in Schlangenlinien über die Landesstraße gefahren sein. Ein aus Richtung Benniehausen entgegenkommender Wagen musste dabei nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieser jetzt gesuchte Zeuge soll laut Polizei mit einem schwarzen Kia Ceed oder einem Subaru mit Göttinger Zulassung unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrer, der ausweichen musste und vermutlich gefährdet wurde. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0 55 04/93 79 00 bei der Polizei in Friedland zu melden. bsc