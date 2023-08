Gericht: Rüffel für die Polizeidirektion Göttingen um Fahnen-Verbot

Von: Heidi Niemann

Bei einer Demo 2017 in Göttingen untersagt die Polizei das öffentliche Zeigen einer Israel-Fahne. Dafür bestand keine Notwendigkeit, so das Gericht.

Göttingen – Mehr als fünf Jahre nach zwei parallel stattfindenden Kundgebungen im Dezember 2017 in Göttingen hat das Verwaltungsgericht Göttingen mehrere damalige polizeiliche Maßnahmen gerügt. Das Gericht gab damit der Klage eines Israel-Unterstützers gegen die Polizeidirektion Göttingen statt.

Das polizeiliche Verbot, nach dem Ende der pro-israelischen Kundgebung auf dem Albaniplatz mit offen sichtbarer Israel-Flagge in Richtung Innenstadt zu gehen, sei rechtswidrig gewesen, urteilte die Kammer.

Israel-Unterstützer klagt gegen Göttinger Polizei wegen Fahnen-Verbots auf Demo - und bekommt Recht

Zum Zeitpunkt des polizeilichen Einschreitens seien die Teilnehmer der pro-palästinensischen Kundgebung noch am Göttinger Bahnhof versammelt gewesen, sodass ein Aufeinandertreffen wenig wahrscheinlich gewesen sei. Damit habe keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestanden (Aktenzeichen 1 A 622/18).

Die Kundgebungen hatten am 23. Dezember 2017 stattgefunden. Die Stadt Göttingen als zuständige Versammlungsbehörde hatte die pro-palästinensische Demo auf den Bahnhofsvorplatz beschränkt. Als Reaktion darauf rief ein „Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus“ zu einer Solidaritätsveranstaltung mit Israel auf.

Die Stadt verfügte, dass die Gegenversammlung auf den Albaniplatz zu beschränken war. An der dortigen pro-israelischen Kundgebung nahmen dann etwa 40 Personen teil, darunter der Kläger. Nach rund eineinhalb Stunden war die Versammlung beendet, die Kundgebung des pro-palästinensischen Lagers vor dem Bahnhof mit rund 120 Teilnehmern war noch im Gange.

Wegen emotionaler Reaktion im pro-palästinensischen Lager: Beamter verboten Israel-Fahne

Einige Zeit später erschienen dort vier Personen und hielten eine Israel-Flagge in die Höhe. Im polizeilichen Einsatzbericht heißt es dazu, dass einige Teilnehmer der Versammlung darauf „hoch emotional“ reagiert hätten.

Der verantwortliche Polizeibeamte habe über Funk die anderen Einsatzkräfte informiert, dass ein Zeigen der israelischen Fahne am Bahnhof sowie in der Innenstadt verboten sei. Der Kläger hatte nach dem Ende der Demo auf dem Albaniplatz die übrigen Teilnehmer aufgefordert, in Richtung Innenstadt zu gehen und die Israel-Flagge zu zeigen. Mehr als ein Dutzend Personen folgten anfangs dem Aufruf.

Polizeibeamte begleiteten die Gruppe, dann forderten sie die Teilnehmer dazu auf, die Fahnen einzurollen, bevor sie weitergingen. Daraufhin löste sich die Gruppe weitgehend auf. Der Kläger ging weiter in Richtung Innenstadt, trug dabei seine Israel-Fahne offen mit sich. Einige Zeit später wurde er von Polizeibeamten angehalten.

Gericht rügt angeordnete Maßnahme durch die Einsatzbeamter der Göttinger Polizei

Das Verwaltungsgericht gab dem Kläger Recht. Der von diesem initiierte Gang einer Gruppe mit dem Ziel, gemeinsam in der Innenstadt für Israel „Flagge zu zeigen“, sei eine Spontanversammlung gewesen und falle unter den Schutz der Versammlungsfreiheit.

Die Polizei habe durch ihre Maßnahme die Versammlung aufgelöst. Mit der Anordnung, die Flaggen in der Innenstadt nicht zu zeigen, sei die Versammlung der sie prägenden Ausdrucksform beraubt worden.

Das Gericht verwies darauf, dass die Stimmung nach dem Flaggen-Vorfall am Bahnhofsvorplatz angespannt gewesen sei. Es habe aber keine Prognose vorgelegen, wie viele gewaltbereite Unterstützer des pro-palästinensischen Lagers in der Innenstadt unterwegs gewesen seien, die zufällig auf die Versammlung des Klägers hätten stoßen können.

Selbst wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorgelegen hätte, hätte die Polizei dieser mit milderen Mitteln begegnen können, indem sie etwa den Kläger auf eine andere Wegstrecke verwiesen hätte. (Heidi Niemann)