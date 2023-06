Sandra Kroning leitet bald das Stadtmarketing in Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Sandra Kroning, ab 1. September 2023 neue Stadtmarketing Geschäftsführerin der Stadt Göttingen © Privat/nh

Mit Spannung wird die neue Stadtmarketing-Geschäftsführerin erwartet. Sie ist in Göttingen ein unbeschriebenes Blatt.

Göttingen – Die Stadt Göttingen hat ihr Stadtmarketing neu aufgestellt (wir berichteten). Jetzt ist auch nach einiger Wartezeit eine wichtige Personalentscheidung gefallen. Die Position der Geschäftsführung übernimmt die Betriebswirtin Sandra Kroning. Sie ist vom Aufsichtsrat in der Sitzung am 1. Juni zur Geschäftsführerin der Göttingen Marketing GmbH bestellt worden. Kroning wird am 1. September starten.

Kroning ist bisher Stadtmanagerin in Brunsbüttel

Zurzeit und seit Anfang 2021 leitet Kroning die Stabsstelle Team Stadtmanagement der Stadt Brunsbüttel und ist dort für das Stadt- und Tourismusmarketing, das Imagemarketing und das Bündnis Innenstadt verantwortlich. Zuvor war sie freiberufliche Beraterin für Stakeholder-Dialoge, Kommunikationsmanagerin und Marketingleiterin eines Automobilkonzerns, eines Energieversorgers und eines Telekommunikationsunternehmens.

Es gab 13 Bewerbungen für die Position in Göttingen

Auf die Ausschreibung der Geschäftsführung waren 13 Bewerbungen bei der Stadt ein, fünf kamen von Frauen, acht von Männern. Fünf hatten die Gelegenheit, sich der Findungskommission vorzustellen. „Als mit Abstand qualifizierteste Bewerberin wurde Sandra Kroning ausgewählt“, teilt nun die Stadt mit.

Broistedt: Kroning überzeugte auf allen Ebenen

Oberbürgermeisterin Petra Broistedt ergänzt: „Sandra Kroning überzeugte auf allen Ebenen.“ Broistedt nannte als Punkte die vielseitigen Erfahrungen. „Sie ist eine ausgewiesene Expertin in Netzwerkarbeit und Kommunikationsprozessen. In allen Gesprächen hat sie ihre Leidenschaft für die Stadt Göttingen nachhaltig verdeutlicht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Oberbürgermeisterin Broistedt.

Ende 2022 hatte die Stadt Göttingen die Göttingen Marketing GmbH gegründet, um das Citymanagement, das touristische Marketing sowie – als drittes Standbein – das Standortmarketing in einer Hand zusammenzuführen.

Stadtmarketing: Göttingen will sich bekannter machen

Ziel ist es nach Aussage der Stadtverwaltung, „die Position Göttingens als national und international bedeutender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zukunftsweisend auszubauen und im Wettbewerb um die Fachkräfte, Gründer und Investoren von morgen zu positionieren.

Als Gründungsgeschäftsführer für den Übergang fungierte Jens Düwel, Geschäftsführer der GWG, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen. Für sein Engagement bedankt sich Broistedt ausdrücklich.

Tourismuschefin Angelika Daamen ist im Ruhestand

Zwischenzeitlich leitet Frederike Breyer, Pro-City-Geschäftsführerin, übergangsweise die Geschicke von Göttingen Tourismus – nachdem dort die lange Jahre engagierte Touristikerin Angelika Daamen zu Beginn dieses Jahres ausgeschieden war – sie ist in den Ruhestand gegangen. (Thomas Kopietz)