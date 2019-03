Ausschuss setzt Stopp für Stadthallensanierung durch - es wird neu beraten

Projekt mit Ecken und Kanten: Die Sanierung der Stadthalle am Albaniplatz, die seit 2012 ein Thema in den politischen Gremien ist, wird neu beraten. Mehr noch: Ein Neubau-Konzept soll klar durchgeplant werden.

Die Planung um die Zukunft der Göttinger Stadthalle – sei es eine wie bisher geplante Sanierung oder einen Neubau am Albaniplatz oder Alternativort – muss noch einmal beraten werden.

Kein Ende der – scheinbar – unendlichen Geschichte um den „Kachelofen“: Es gibt in allen Fraktionen neuen Beratungsbedarf zum Thema Stadthalle - Sanierung oder Neubau.

Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Kulturausschuss der Stadt am Donnerstagabend. Alle Fraktionen sehen einen Beratungsbedarf, auch für eine klare Kostenplanung, was einen alternativen Neubau entweder am Albaniplatz oder an der Lokhalle. Damit wird einem interfraktionellen Dringlichkeitsantrag zugestimmt. Inhalt: sofortiger Sanierungsstopp und Neukonzeption der Stadthalle.

Für die Stadtverwaltung ist das eine Niederlage: Sie war gegen die Annahme des Dringlichkeitsantrages, wollte die Sanierung unbedingt durchziehen und letztlich die Planungs- und Bauprogramme fortführen. Über die Finanzierung sollte später entschieden werden. Für all das und den Erhalt der Stadthalle am Ort hatten die Dezernenten Thomas Dienberg (Bau) und Petra Broistedt (Soziales und Kultur) in einer Pressekonferenz vorab geworben – ebenso vor den Ausschussmitgliedern. Sie führten vor allem die – laut Verwaltung – deutlich höheren Kosten für einen Neubau, weitere Verzögerungen und bei längerer Bauzeit (sieben Jahre ) einen Verlust der Attraktivität Göttingens als Veranstaltungsort an. Das half aber nicht. Die Grünen führten vor allem die finanziellen Belastungen und Unklarheiten als Grund für notwendige weitere Beratungen an, die CDU den gesamten Prozess mit gewollten oder ungewollten Planungslücken. Die FDP freute sich in Person von Felicitas Oldenburg darüber, dass nun auch die Sozialdemokraten einen Beratungsbedarf sehen. Deren Sprecher Thomas Wedrins aber sagte, dass es letztlich für die SPD um ein Bekenntnis zum Standort geht. Auf der Verwaltungsbank jedenfalls nahm man die Ausschuss-Entscheidung mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Sicher auch, weil nun viel Arbeit anstehen dürften. tko