Sartorius: 15 Prozent Umsatzminus im ersten Halbjahr

Von: Thomas Kopietz

Seit 2005 Vorstandsvorsitzender der Göttinger Sartorius AG: Dr. Joachim Kreuzburg behält auch angesichts kräftiger Umsatzrückgänge 2023 die Zuversicht. Im zweiten Halbjahr soll es wieder bergauf gehen, basierend auf stärkeren Kundenbestellungen. © Hubert Jelinek

Sartorius stellt in Göttingen die Halbjahreszahlen vor. Dabei spielt die Pandemie eine Rolle.

Göttingen – Dieses Halbjahresergebnis war zu erwarten: Die Sartorius AG meldet deutlich schwächere Geschäftszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, betont zur Einordnung den Zusammenhang mit der überragenden Geschäftsentwicklung während der Corona-Pandemie. Sartorius sei aber weiter hoch profitabel, sagte Dr. Joachim Kreuzburg am Freitagmorgen bei der Vorstellung der Zahlen. Der Vorstandsvorsitzende erwartet, beginnend im dritten Quartal 2023, wieder eine Kehrtwende. Dafür sollen wieder verstärkte Bestellungen von Sartorius-Produkten durch Kunden sorgen.

Sartorius: Umsatz sinkt um 15,4 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro

Von Januar bis inklusive Juni sank der Umsatz des Sartorius Konzerns gegenüber einer hohen, von pandemiebedingt positiven Sondereffekten geprägten Vorjahresbasis um 15,4 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro. Maßgeblich mitverantwortlich dafür: Es gab deutlich weniger Aufträge. Die Eingänge sanken um 32,7 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Dennoch: Die EBDTA-Marge, die die Profitabilität ausdrückt, liegt bei respektablen 29,8 Prozent (Vorjahreszeitraum: 33,9).

„Die erste Jahreshälfte 2023 war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt. Kunden hatten ihre Lagerbestände weiter abgebaut und waren infolge freier Kapazitäten zurückhaltender bei Investitionen – auch bei der Ausstattung von Laboren. Die Sparte Bioprocess Solutions verzeichnet einen Umsatzrückgang von 17,4 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, die Sparte Lab Products & Services von 7,3 Prozent auf 389 Millionen Euro.

Kreuzburg: Schwache Auftragsentwicklung bisher länger als erwartet

„Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält in beiden Sparten insgesamt länger an als ursprünglich erwartet“, sagt Dr. Joachim Kreuzburg während der Pressekonferenz. Gleichzeitig aber ist er optimistisch: „Wir gehen von einer schrittweisen Belebung der Auftragslage im Verlauf der zweiten Jahreshälfte aus.“

Eine Einschätzung, die darauf beruht, dass Kunden nun ihre während der Pandemie ab 2020 aus Vorsichtsgründen über Bedarf aufgebauten Lagerbestände normalisiert haben. Das hätten Kundenbefragungen ergeben. „Wir erwarten, dass sie ab dem dritten Quartal wieder verstärkt Aufträge ordern“, sagt Kreuzburg.

Sartorius: Medikamente werden immer benötigt und produziert

Weniger Bestellungen und Umsatzrückgänge hängen zusammen, betont Kreuzburg, der auch darauf verweist, dass die Konjunktur nur schwach auf die Sartorius-Zahlen durchschlage. „Der Bedarf ist bei Medikamenten stets da, sie werden ständig benötigt und produziert.“

Und noch etwas stimmt den Vorstandschef optimistisch, der erneut betonte, dass all diese Dynamiken um zurückgehende Auftragseingänge und Umsätze nicht überraschend gekommen und stets offen kommuniziert worden seien: „Wir sehen die grundlegenden Wachstumstreiber unserer Märkte als weiterhin ausgesprochen positiv an.“ So zeigt sich die Sartorius-Spitze weiter besonnen, hält an der Mittelfristprognose fest, wie auch in den Boom-Pandemie-Zeiten, als Experten ein Anheben der Prognose gefordert hatten.

Sartorius investiert weiter in Produktionsstätte, so in Südkorea, Guxhagen und Göttingen

Den Kurs verlassen wird Sartorius auch nicht bei Investitionen, erweitert die Produktionsstätten weltweit, so in Südkorea, Puerto Rico, Frankreich, aber auch weiterhin in Göttingen und im nordhessischen Guxhagen. „Wir setzten unser Investitionsprogramm fort.“ Die Investitionsquote lag bei 17,3 Prozent gegenüber 10,7 Prozent in den ersten sechs Monaten 2022.

Fortgesetzt wird auch die Einkaufspolitik. Auf diesem Feld erwirbt Sartorius gezielt Unternehmen, die das Produktportfolio erweitern, zuletzt sorgte der 2,4-Milliarden-Mega-Deal von Polyplus für Aufsehen. Damit stärkt Sartorius die zukunftsweisende Produktpalette im stark wachsenden Markt der Zell der Zell- und Gentherapien. Der nimmt nun bereits 30 Prozent im Biopharma-Bereich ein – 70 Prozent entfallen auf andere Biologika. Weitere Zukäufe seien geplant, aber nicht im Bereich von Polyplus, sondern in kleinerem Rahmen.

Sartorius: 900 Stellen weniger, davon 200 in Göttingen

Ein selten gewordenes Minus verkündet der Vorstandschef bei den Mitarbeiterzahlen. Die haben sich um 900 auf etwa 16 000 weltweit verringert. Die vergangenen Jahre hat Sartorius massiv eingestellt – auch während der Pandemie-Phase. Etwa je 200 Stellen wurden in Göttingen, Frankreich und Yauco abgebaut. Mittelfristig wolle man aber auch diesbezüglich wieder wachsen, sagt Joachim Kreuzburg – auch am Stammsitz Göttingen, wo der Mitarbeiterabbau für Diskussionen gesorgt hatte.

Kreuzburg: Sartorius ist sehr solide aufgestellt und stärker als vor der Pandemie

Kreuzburg, der sich in der Boom-Phase des Unternehmens in den vergangenen zehn Jahren stets einer kontrollierten Offensive – auch in der Außendarstellung – verschrieben hatte, bleibt weiter gelassen, setzt auf die einsetzender Besserung über steigende Produktbestellungen der Kunden.

Generell sei Sartorius weiter „sehr solide aufgestellt“, wie Kreuzburg sagt: „Wir sind insgesamt deutlich stärker als vor der Pandemie.“

Mit Blick auf den im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um rund 30 Prozent gesunkenen Kurs der Aktie merkt der Vorstandschef an: „Auch den Aktienkurs müsse man langfristig sehen.“ Und Joachim Kreuzburg meinte damit wohl auch: Wie die gesamte – unter dem Strich überaus positive – Sartorius-Entwicklung. (Thomas Kopietz)